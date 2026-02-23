Ir al contenido principal

Noticias
MotoGP Test oficial de Buriram

El secreto de Aprilia en Buriram: un doble conducto oculto bajo el carenado

En la segunda jornada del test de Buriram de MotoGP, se descubrió en Aprilia la enésima solución aerodinámica que se había mantenido en secreto. Debajo del carenado había dos conductos inéditos.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
El conducto secreto de Aprilia

La pareja formada por Fabiano Sterlacchini y Marco De Luca es impredecible: hacen una cosa, y piensan cien. La Aprilia RS-GP26 es un laboratorio de ideas, y en cada sesión de test previa a la temporada 2026 del Mundial de MotoGP hay que analizar la moto italiana, en versión negra, al detalle, porque en sus rincones más recónditos puede esconderse una sorpresa. 

El director técnico de la casa de Noale y su compañero, jefe del departamento de vehículos entre otras cosas, han apostado mucho por el desarrollo aerodinámico, llevando al extremo algunos conceptos en el túnel de viento de Toyota en Colonia, tras realizar un minucioso estudio preliminar con CFD. 

El reglamento de MotoGP con el motor de 1000cc está en su último año y, por lo tanto, no esperábamos una gran efervescencia de ideas innovadoras, ya que, tan pronto como se homologuen los paquetes aerodinámicos, los equipos se dedicarán a las motos de 850cc del próximo curso, que, al menos sobre el papel, deberían tener muchas limitaciones en la investigación en el túnel de viento. 

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Fue realmente casual descubrir la última novedad en la RS-GP26: al aclarar una imagen de Gold and Goose, porque era ligeramente demasiado oscura, pudimos descubrir un conducto ultrasecreto que aspira el aire por debajo del carenado.  

Por lo tanto, hay una abertura a cada lado que canaliza el flujo de aire. Hasta el año pasado, existía el S-duct o 'conducto S' de la Fórmula 1, que extraía el aire de la parte inferior del carenado para transferirlo a la parte superior, a los lados del parabrisas de plexiglás.

El doble bypass permitía aumentar la velocidad del flujo de aire, reduciendo las turbulencias y mejorando la eficiencia aerodinámica. Ahora, es legítimo preguntarse para qué sirve este nuevo conducto doble, que podría abrirse con una salida delante del antebrazo del piloto.  

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Al tratarse de aire fresco, se podría pensar en una solución con dos posibles funciones. La primera es aerodinámica: para reducir las turbulencias en una zona muy sensible como lo es la parte inferior del carenado, de modo que se beneficiaría también del enfriamiento con un flujo de aire más eficiente y limpio. 

El segundo objetivo podría ser igual de importante, sobre todo en carrera: el piloto estaría protegido por un flujo de aire fresco, lo que reduciría la cantidad de calor que se extrae de la mecánica (motor y radiadores), contribuyendo en gran medida a mantener un mejor estado físico y mental. 

Il forcellone posteriore carenato dell'Aprilia RS-GP26

El basculante trasero carenado de la Aprilia RS-GP26

En la Aprilia pilotada por Marco Bezzecchi y Jorge Martín también hemos visto otras soluciones aerodinámicas: se volvió a ver la horquilla trasera carenada que apareció brevemente en Sepang. El perfil de carbono se extiende hacia abajo y muestra un pequeño hueco en forma de microconducto Venturi, útil para acelerar el flujo. 

Aprilia RS-GP26, dettaglio del codone

Aprilia RS-GP26, detalle del colín «Panoramix»

Más arriba, en el colín, se alternaron las dos soluciones de 'Panoramix' y 'Obelix»', que aún son objeto de una cuidadosa evaluación. Aprilia se prepara para entrar en el mundial de 2026 con importantes opciones: ¿quizás esta fantasía técnica es la que ha empujado a Pecco Bagnaia a elegir el equipo de Noale para el próximo año?

