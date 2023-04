Schwantz: "Las motos de las sprint son las de carreras de verdad"

En esta charla mantenida con Motorsport.com en Austin, Kevin Schwantz, el campeón del mundo de 500cc en 1993 hace un barrido al momento por el que atraviesa el Mundial de MotoGP, una época marcada por la remodelación del formato del fin de semana de gran premio y la introducción de las sprint.

Pregunta. ¿Cómo le habría sentado a usted tener que correr también los sábados?

Respuesta. De entrada, estas carreras cortas me gustan mucho. En mi época habría sido difícil a nivel de puesta a punto, y probablemente el domingo seguiríamos trabajando en ello. Pero a nivel de espectáculo creo que es muy bueno. Las motos se comportan mucho mejor el sábado que el domingo, porque los neumáticos se degradan mucho menos y porque el peso del combustible se reduce a la mitad. Las motos del sábado son las de carreras de verdad.

P. ¿Más parecidas a las motos con las que se corría en su época?

R. Nosotros no llevábamos tanta gasolina como ahora, pero nuestras motos se comportaban de forma tremendamente distinta en las últimas vueltas respecto de las primeras. La idea era intentar que fuera lo más constante posible, pero eso no ha cambiado.

P. Hay pilotos que se han quejado mucho del nivel de agresividad de algunos, especialmente en el arranque de las sprint.

Podio: Kevin Schwantz, Suzuki Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

R. Parece que ahora todo depende mucho más de lo que hagas en las cuatro o cinco primeras vueltas. Por eso tienes que ser agresivo y ganar tantas plazas como sea posible en ese momento. Y por la cabeza de los pilotos se repite la idea de que tienen menos tiempo para remontar porque hay menos vueltas.

P. ¿El Mundial echa de menos a Suzuki?

R. Puede que este nuevo formato no fuera el más adecuado para un equipo sin patrocinio externo. Todo lo hacía la fábrica. Pero se le echa mucho de menos. Cuando me preguntan los fines de semana quién quiero que gane, ahora tengo que pensar y darle una vuelta. No será tan fácil que Suzuki vuelva esta vez a MotoGP como lo fue la última. Además, cuanto más tarde en hacerlo, más difícil será recuperar el terreno perdido. Suzuki corría para tener reconocimiento de marca, para tener respeto. Pero también porque aquí se aprende mucho.

P. Aquí se ha presentado el nuevo dirctor comercial del campeonato. ¿Qué le falta al Mundial para que enganche cómo lo hacía antes?

R. Siempre pensé que todo dependía de la televisión. Liberty Media lo ha hecho super bien desde que compró la F1. La rescató y la ha sabido poner delante de la gente, mostrarla. La idea y la ejecución de Drive to Survive fue brillante. Tengo amigos que nunca habían visto un gran premio de F1 y ahora van locos por ir a una carrera. Y eso es por Netflix. Me preguntan cómo puedo no haber visto la serie, y yo les respondo que ni siquiera puedo ver una carrera entera. Solo veo los resultados y pienso: 'Oh, Verstappen volvió a ganar; qué sorpresa'. El factor de carreras, la competencia entre unos y otros, no es que sea mucho, y está por debajo del que hay en MotoGP. Pero Liberty ha sido muy buena en crear esa necesidad de seguir la F1, de hacer lo que sea por conseguir entradas. Vine a la última carrera que se hizo aquí el año pasado, porque me invitó Jost Capito (ex director de Williams). El circuito estaba lleno de atracciones, músicos y actores. Imagino que esa gente famosa crea esa necesidad de querer estar allí.

Kevin Schwantz presenta el casco a Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

P. Uno de los pilares de la acción de Liberty fue la penetración de la F1 en Estados Unidos. ¿Cómo era su vida aquí cuando competía y estaba en el pico de su trayectoria?

R. En mi época, los pilotos del Mundial éramos reconocimos en todo el mundo menos en América. Aquí, nadie sabía quién era yo a menos que fuera a un concesionario de motos. Eso estaba bien porque volvías a casa y podías tener vida. No me quiero ni imaginar a Valentino Rossi en Italia, donde no creo que pueda salir de casa.

P. ¿Cree que hoy en día falta de una generación de pilotos como la suya, Wayne Rainey, Mick Doohan, o como la que después hubo con Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Casey Stoner?

R. La cantidad de seguidores que tuvo Valentino cambió esta disciplina. Sinceramente pensaba que el hecho de tener un equipo con su nombre (VR46), de estar presente con estos chicos, de entrenarse con ellos, haría que, de alguna forma, eso serviría para mantener su presencia. Pero no es del todo así, y el hueco que dejó es enorme.

Kevin Schwantz saluda a Franco Morbidelli en el reciente GP de las Américas 2023 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images