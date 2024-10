Schwantz ve a Martín como el adecuado para que Aprilia pelee por ganar

Quedan cuatro grandes premios para que la parrilla de MotoGP se revolucione por completo. Después de las citas de Australia, Tailandia, Malasia y Valencia, que decidirán al campeón del mundo de 2024, el test de postemporada en el circuito Ricardo Tormo verá a una categoría reina con muchos cambios. Precisamente, uno lo vivirá alguien que lucha por su primera corona: Jorge Martín.

El líder de la general finalmente no podrá correr en el equipo oficial de Ducati en 2025, puesto que será Marc Márquez quien acompañe a Pecco Bagnaia, y dejará Pramac para ser piloto oficial en Aprilia. Así, el madrileño puede llevarse el #1 a la casa de Noale, algo que podría ser un golpe duro para los de Borgo Panigale. Sin embargo, la fábrica italiana cumplirá con sus compromisos y ya ha detenido el desarrollo de la Desmosedici GP24 para garantizar la igualdad de oportunidades entre los dos contendientes, aunque sea Bagnaia quien vaya a quedarse.

Eso sí, todo parece indicar que, pase lo que pase con el título de la presente campaña, a Martín le espera un panorama bastante distinto en Aprilia. El de San Sebastián de los Reyes dejará la mejor moto de la parrilla, con una diferencia abismal sobre el resto, por la RS-GP, la única moto que ha logrado vencer a la Ducati en 2024 (Maverick Viñales en Austin), pero que posteriormente se ha venido abajo durante la temporada.

El más realista sobre la situación de la marca dirigida por Massimo Rivola es el gran amigo de Martín, Aleix Espargaró. El catalán considera que la moto se ha quedado atrás por el avance de sus rivales, y que incluso ha empeorado en algunas cosas en los dos últimos años. Sin embargo, hay quienes no pierden la fe con Aprilia, y en que sea el campeón de Moto3 en 2018 quien suponga el paso adelante definitivo para los transalpinos.

Es el caso de Kevin Schwantz. El mítico piloto de Texas, leyenda de MotoGP y campeón del mundo de 500cc con Suzuki en 1993, opina que Martín puede ser el hombre que Aprilia necesita, el adecuado, para volver a la senda de la victoria que tanto se resiste últimamente, tal y como comentó a la web oficial del campeonato.

"Creo que Aprilia ha hecho un gran trabajo al subir a Martín a la moto. Aleix ha hecho un buen trabajo, ha desarrollado bien la moto, al igual que Maverick. Cuando está a punto, es la mejor moto en la pista. Lo vimos en Austin este año: la Aprilia fue la moto dominante, prácticamente desde la primera sesión de entrenamientos", empezó diciendo el estadounidense, recordando lo que ocurrió en la última edición del GP de las Américas.

"Quizá con el piloto adecuado... No digo que Maverick no lo sea, pero con alguien como Martín en la moto, alguien quizá un poco más motivado, un poco más rápido, y un poco más dispuesto a superarse, no creo que haya límites para Aprilia, y es obvio que puede ser uno de los aspirantes al título", siguió Schwantz, una voz completamente autorizada a la hora de hablar de pelear por un entorchado de la máxima categoría del motociclismo.