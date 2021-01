“Si Márquez necesitara un sustituto el indicado es Bradl”, dice Santi Hernández

Santi Hernández ha pasado más de la mitad de su vida en el paddock de MotoGP, pero desde que empezó a trabajar junto a Marc Márquez (2011), la conexión y complicidad entre ambos, y la posibilidad de crear un equipo esculpido en torno a la personalidad y necesidades del piloto, han hecho del conjunto un verdadero ‘Dream Team’.

En estos diez años de trabajo, Marc ha conseguido junto a su actual tripulación ganar seis campeonatos de MotoGP, además del título de Moto2 (ganó 125cc en 2010 con otro equipo), primero con su ahora jefe técnico. Sin embargo, el 2020 ha sido, de largo, la temporada más difícil para un equipo que no ha podido contar con su referente. Lesionado.

“Ha sido un año muy difícil, muy duro. Al principio fue complicado. Primero pensábamos que Marc iba a poder volver en menos tiempo, y por eso uno no se prepara psicológicamente para una ausencia tan larga. Pensábamos que se iba a perder dos o tres carreras, en las que trabajaríamos con (Stefan) Bradl como equipo de pruebas. Pero a medida que pasaban las semanas y las informaciones que te llegaban indicaban que la cosa se iba a alargar más de la cuenta, pues tienes que cambiar el chip”, explica Santi Hernández, invitado del podcast ‘Por Orejas’, una conversación que se llevó a cabo el pasado 22 de diciembre.

“La readaptación cuesta mucho, porque pasamos de estar peleando por ganar o por meternos en el podio cada fin de semana, con el objetivo de luchar por el Mundial, a marcarnos un objetivo muy distinto”, apuntilla el técnico de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Sin previo aviso, el ‘equipo de Márquez’ perdió su referencia y se vio trabajando para el piloto probador de HRC, al que la situación le llegó tan por sorpresa como a la tripulación de Marc.

“Para Stefan tampoco fue fácil. Estamos hablando de un piloto que estaba llamado a ejercer de piloto de pruebas y que, de repente, pasa a ser piloto titular y que, además, tiene que llevar a cabo todos los test que tenía programados. En ese caso, tratamos de ayudar a Bradl en todo lo que pudimos para que sacara su mejor versión. El objetivo era que en las últimas carreras estuviera entre los diez primeros y lo conseguimos. En la última (terminó el séptimo) se clasificó directamente para la QP2. Stefan terminó cogiendo el ritmo y la velocidad, y el equipo también es en parte responsable de ello”, analiza Hernández.

Santi Hernandez, Repsol Honda Team

Después de trabajar casi toda la temporada con Bradl, el ingeniero destaca algunas cualidades del alemán.

“Pues la verdad es que nos sorprendió a todos, en positivo. Se adaptó muy bien al equipo. Entraba en el juego de las bromas. Me sorprendió por lo honesto que es. Por las circunstancias y su rol de piloto de pruebas, en algunos momentos habría sido fácil decir que los problemas los tenía la moto”, señala.

“Pero en ese aspecto fue muy sincero, y hubo muchas veces que me agradeció mucho que le intentara ayudar con la moto, pero decía que el problema era él. Acababa de llegar de un test y me decía que el problema lo tenía él, no la moto, y que necesitaba algo de margen para resituarse. Esa honestidad se agradece mucho. Ha demostrado que es un gran piloto de pruebas y ha sabido gestionar una situación que no era nada fácil”, destaca.

Lo que sí sorprendió a Santi Hernández es que pilotos que en las últimas temporadas se habían proclamado desafiadores de Marc Márquez al título, no fueran capaces de aprovechar la ausencia del catalán.

“Pues sí que me sorprendió, no entendí nada. Los que tenían que pegar el puñetazo encima de la mesa y posicionarse como líderes, no lo han hecho. Nadie lo ha hecho. Lo sorprendente es que gente como Viñales, Quartararo o Dovizioso han estado en otro mundo. Es como si a los galgos les hubieran quitado la liebre y hubieran dejado de correr. Puede que a principio de temporada se prepararan para ganar al campeón, de golpe y porrazo desapareciera, y no supieran qué hacer y se perdieran. Quartararo ganó las dos primeras carreras en Jerez y luego desapareció. Me sorprendió bastante”, explica.

Precisamente, uno de ellos, el italiano Andrea Dovizioso, que anunció que se va a tomar un año sabático tras no recibir una oferta de renovación por parte de Ducati, ha sonado insistentemente como posible fichaje de Honda, para cubrirse las espaldas en el supuesto caso de que Márquez se perdiera las primeras carreras de 2021.

“No vería normal que Honda fichara a Dovizioso para sustituir a Marc”, suelta el técnico.

“Porque, entre otras cosas, si durante el año has valorado la opción de incorporarle como piloto probador y al final lo has descartado porque, entre otras cosas, Stefan ha hecho un gran trabajo, pues no entendería que ficharas a ese piloto por tres carreras. Tendría mucho más sentido que ese sustituto fuera Bradl, porque es el que tiene mejores sensaciones con la moto, es el que ha entendido cosas que suceden en las carreras y que solo se entienden en un gran premio, porque tiene la velocidad y porque es el probador que está testando cosas para mejorar la moto. ¿Quién mejor que él para sustituir a Marc?”, remacha.