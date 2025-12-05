Santi Hernández, emocionado al recordar el calvario de Márquez

Por más que tuvieran que separar sus caminos al término de la temporada 2023, cuando Marc Márquez dejó Honda pese a tener un año de contrato por delante y una suculenta oferta de renovación encima de la mesa, la relación entre el nueve veces campeón del mundo y su antiguo jefe de mecánicos, Santi Hernández, sigue siendo muy especial.

Una de las cosas a las que tuvo que renunciar el multicampeón de Cervera para poderse poner al manillar de una Ducati fue, aparte del sueldo, a prácticamente todo el mundo que le había acompañado durante 11 años en la casa del ala dorada. Su gente de confianza, entre la que se encontraba su jefe técnico, Hernández, que se quedó en HRC para ponerse al servicio de Joan Mir, con quien aún sigue.

Ingeniero y piloto vivieron la época dorada en MotoGP, con seis títulos mundiales entre 2013 y 2019, y también la cara amarga del deporte, cuando Márquez se lesionó en Jerez al comienzo de la temporada 2020, dando paso a un verdadero calvario de operaciones en el brazo derecho para recuperar la movilidad y la competitividad.

Pero cuando el #93 volvió a la acción, recuperado, en 2023, se subió a una RC213V muy por debajo de las expectativas, una moto inconducible, que antes ya era complicada para todo piloto que no fuera él, pero que en ausencia del mayor de los Márquez Alentà se había convertido en, prácticamente, la peor de la parrilla. Eso llevó a Marc y a su círculo cercano a vivir momentos durísimos, cuando pensaban que con el brazo recuperado todo había quedado atrás.

Ahora, Santi Hernández ha recordado aquellos momentos en el documental de DAZN 'Volver', que repasa el proceso de Márquez hasta volver a lo más alto de MotoGP, cosechando en este 2025 con el equipo oficial de Ducati su novena corona mundialista, y la séptima con las motos pesadas. Recordando aquellos tiempos, Hernández no pudo contener la emoción, y acabó emocionándose ante las cámaras.

"Lógicamente en 2023, cuando vuelve, que ha vuelto a operarse, a hacer otra recuperación, a subirse a la moto, y no le vuelven a salir los resultados... Porque antes, aún decía, 'es que el brazo no lo tengo bien, será por el brazo'. Ahora, te vuelves a operar, te dicen que el brazo nunca va a volver a ser como era antes, pero sí que ya no tienes las limitaciones que tenías antes", empezó diciendo.

"Sí que había limitaciones, claro. Esto es así, nunca va a ser lo mismo que antes. Pero te das cuenta de que vuelves, y dices, 'ostras, la solución no era esta a lo mejor. A lo mejor ha llegado mi fin, a lo mejor soy yo'. Empieza a dudar, a ver que los resultados no salen. Caídas, una tras otra, llega un punto en el que ahí se plantea: 'Soy yo. Puede ser que sea yo. Puede que se haya acabado mi carrera deportiva. Tengo que cerrar página y a lo mejor me tengo que ir a mi casa'".

"Son momentos que ves que Marc toca fondo. En Alemania 2023. Fue un fin de semana de...". Y ahí, Hernández procede a quebrarse, como puedes ver en el vídeo de arriba, y no puede seguir hablando. En efecto, se refiere a uno de los peores fines de semana para Márquez en MotoGP, e irónicamente, en uno de sus circuitos predilectos.

El ilerdense había ganado hasta en ocho ocasiones en Sachsenring, era uno de sus feudos. Pero hace dos años, vivió un gran premio para el olvido: tras una dura caída con Johann Zarco en los entrenamientos del viernes, el español se fue al suelo otras tres veces, en la jornada del sábado. El domingo, en el Warm Up, acumuló el que fue su quinto accidente.

Entonces, el Doctor Ángel Charte determinó que Márquez sufría "una pequeña fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda", pero pese a todo fue declarado 'apto'. Sin embargo, Marc determinó que había sufrido suficiente y decidió que lo mejor era no disputar la carrera larga. Entonces, el #93 tocó fondo. Afortunadamente para él, subido a la Ducati del equipo oficial, en este 2025 volvió a recuperar la alegría, no solo ganando el campeonato, sino volviendo a vencer en Alemania, para recordar a todos que es el 'Rey de Sajonia'.