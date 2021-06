El pasado fin de semana, Galbusera estuvo en Mugello y visitó el box de Yamaha, donde saludó efusivamente a Maverick Viñales, y este jueves se hizo oficial la noticia de su fichaje por el equipo del catalán.

El de Roses (Girona) deja así atrás dos años con Esteban García, con quien fue campeón de Moto3 en 2013 y que volvieron a juntarse hace dos cursos tras una abrupta separación de Ramón Forcada.

Galbusera reemplazó a finales 2013 al legendario Jeremy Burgess al frente del box del Il dottore. Juntos trabajaron hasta 2019, consiguiendo nueve victorias y tres subcampeonatos del mundo de MotoGP.

En 2020 Rossi fichó al joven español David Muñoz y el técnico italiano pasó a coordinar el equipo de pruebas de la marca de los diapasones. La decisión de Yamaha de ponerle al frente del box del #12 le devuelve de nuevo a la primera escena, algo que su antiguo piloto aplaudió.

"Es una oportunidad maravillosa para él y creo que está muy contento de trabajar con alguien como Maverick, que es muy fuerte. Creo que Yamaha ya ha pensado en un sustituto para el equipo de pruebas. Silvano puede hacer ambas cosas. Seguramente se necesita un hombre con experiencia y que conozca la moto. Lo único que sé es que me alegro por Galbusera, porque estoy seguro de que se alegrará de volver a competir. Esperemos que también pueda ayudar a Maverick", dijo el #46 este jueves en Montmeló.

El piloto del Petronas Yamaha vuelve al Circuit de Barcelona, donde suma siete victorias en la categoría reina. Allí, el pasado año, fue la última vez que estuvo en disposición de ganar hasta que se cayó.

"Siempre disfruto mucho en Barcelona, es uno de mis circuitos favoritos desde la primera vez que vine. Siempre me gustó pilotar aquí. El año pasado fue el mejor fin de semana de la temporada, porque siempre fui rápido, pero luego en la carrera cometí un error y me caí. Estaba ahí, no muy lejos de Quartararo y luchando por la victoria. Vamos a ver mañana, ojalá podamos ser rápidos y competitivos", remachó.

Las fotos de la temporada 2021 de Valentino Rossi en MotoGP

