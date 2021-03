Rossi se va de Qatar vacunado y convencido de sus posibilidades

La quinta y última jornada de ensayos de pretemporada MotoGP en Qatar se vio afectada por una tormenta de arena que dejó a la mayoría de pilotos en el box, entre ellos el italiano Valentino Rossi, que aprovechó la mañana para vacunarse contra la COVID-19.

El italiano se mostró feliz por ello y contento con el trabajo desarrollado estos días, sobre todo por la gran cantidad de nuevo material que Yamaha ha puesto a disposición de sus corredores.

“Perdimos un día, porque hoy las condiciones fueron malas, una lástima”, dijo. “Afortunadamente ayer hicimos el trabajo importante, pero es una pena porque también teníamos otras cosas que probar, además de completar un simulacro de carrera. El balance es positivo, porque sobre todo en los dos últimos días hemos mejorado la moto, el agarre y las sensaciones. El jueves no fue mal el time attack y mi ritmo tampoco fue malo. Salgo de Qatar con buenas sensaciones. Ahora tenemos diez días en casa para recargar energías y prepararnos para la primera carrera”, explicó un Rossi que regresa a Europa y deberá volver para los dos primeros grandes premios del año.

Rossi, muy critico con Yamaha cuando ha tocado serlo, se mostró encantado con el trabajo de este invierno en la fábrica.

"Lo bueno es que Yamaha ha estado trabajando durante el invierno, trayendo muchas cosas buenas aquí, como el chasis, pero también cosas relacionadas con la aerodinámica. Trabajaron de manera inteligente y esto es muy importante. Lo segundo es la sensación con la moto, y también mi nuevo equipo, porque el ambiente es muy bueno. Estas dos cosas me hacen feliz. Sin duda será difícil, porque hay muchas motos y muchos pilotos que son muy fuertes, pero intentaremos estar ahí con ellos”.

Se diría que es la mejor moto que le ha dado Yamaha en los últimos años.

“En las últimas temporadas hemos tenido muchos problemas para mejorar. Todo el material que vino de Japón claramente no era mejor. Ahora parece que están trabajando de manera más inteligente y esto es positivo. Sin embargo, tenemos que esperar al fin de semana de carreras, porque cuando estas junto a los otros pilotos en la pista también salen otros factores. Pero las sensaciones con la moto son buenas”, dijo un Rossi que se ve fuerte y cree en sus posibilidades.

Por primera vez, Yamaha ha trabajado en pista conjuntamente con los pilotos titulares y los probadores.

“En los últimos años he presionado mucho a Yamaha con esto. En MotoGP, hoy en día necesitas trabajar juntos. Por ejemplo, creo que esta fue una de las claves del éxito de Suzuki el año pasado. La primera impresión es buena, porque tenemos un buen equipo de pruebas con Cal Crutchlow y Silvano Galbusera. Cal está muy motivado y creo que puede ayudarnos durante la temporada”, señaló.

Le preguntaron a Rossi si creía que podía haber alguna sorpresa de cara a la primera carrera del año.

Combinada de tiempos: Así quedaría la parrilla de MotoGP tras el test de Qatar para la primera carrera

“Absolutamente sí, siempre se esperan sorpresas. Con la MotoGP y los Michelin todo puede cambiar del warm up a la carrera. Pese a los test y los entrenamientos, todo puede cambiar en poco tiempo, eso es lo bonito. La última vez que corrimos aquí en 2019 la carrera fue bellísima, tipo Moto3 con muchos pilotos luchando, y espero que sea de nuevo una carrera así y estar yo en el grupo de delante”.

Uno de los aspectos en los que más ha sufrido la Yamaha es en las salidas.

“He visto que muchas motos han mejorado el sistema de salida, sobre todo la Ducati, que son muy fuertes. En la salida son fundamentales los caballos del motor y ese no es nuestro punto fuerte, sobre todo porque la primera curva está muy lejos. Hay que salir fuerte y hacerlo todo bien en la parrilla. Habrá que verlo, pero seguramente se puede salir bien con la moto actual”.

Otro aspecto que le ha costado a la M1 es trabajar sin agarre, pero la pista parece estar mejor de grip y en Yamaha están convencidos que han mejorado en eso.

“No estoy convencido de nada ahora mismo, aquí especialmente no ha habido un gran agarre, pero no está mal. Es una pista donde la Yamaha normalmente va bien. Habrá que ver lo que pasa en Portugal o Jerez. Hasta entonces no podremos ver si hemos dado un verdadero paso adelante. La verdad es que no creo que nadie sepa ahora mismo si hemos dado un paso adelante respecto a la moto de este año. Tendremos que averiguarlo sobre la marcha”.

Por último, Valentino explicó que había decidido tomar la oportunidad de vacunarse contra la COVID-19, el virus que le atacó el pasado año y le frustró la parte final de la temporada.

“Sí, lo hice esta mañana (jueves) y estoy muy feliz. Es un paso muy importante en nuestra vida durante la temporada. Podemos hacer las cosas de una manera más normal, sin tener la pesadilla de ver a alguien y arriesgarnos a coger la COVID, perdiéndome dos o tres carreras como me pasó el año pasado. Creo que Dorna y Qatar nos han ayudado mucho con este tema, así que estoy muy feliz”, zanjó el #46.

Las fotos de Valentino Rossi en el test de MotoGP en Qatar

