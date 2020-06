Ha pasado más de una década y se han visto, desde entonces, miles de adelantamientos en las carreras de MotoGP, pero si una maniobra sigue fresca en la mente de todos los aficionados, por su espectacularidad, por lo que supuso y, sobre todo, por la capacidad de improvisación de su autor al ejecutarla, es el icónico adelantamiento de Valentino Rossi sobre Casey Stoner en el sacacorchos de Laguna Seca, la undécima carrera de la temporada 2008 (aquí puedes ver el adelantamiento).

En aquel momento pareció un adelantamiento totalmente improvisado, surgido sobre la marcha en la batalla entre Rossi y Stoner por la victoria, cuando ambos se jugaban el campeonato del mundo.

Sin embargo, el propio Rossi ha desvelado ahora que la maniobra estuvo inspirada en un adelantamiento, realizado en ese mismo punto, por Alex Zanardi sobre Bryan Herta en una carrera de la IndyCar de la temporada 1996.

El adelantamiento de Zanardi a Herta en el sacacorchos

Precisamente, Zanardi dirige un programa en la radio italiana Rai1 en el que suele contar con deportistas destacados, y esta semana uno de los invitados fue el nueve veces campeón del mundo.

“El adelantamiento del sacacorchos es uno de los más bonitos de mi carrera”, explicó el italiano durante la conversación con Zanardi. “Pero te lo copié a ti doce años después”, desveló.

“Por lo tanto, se puede decir que no me inventé nada. Aquel es el adelantamiento más icónico, el que más recuerdan los aficionados, pero en esa carrera nos adelantamos en muchas ocasiones. En la tercera vuelta ya nos habíamos pasado cinco o seis veces y cuando, al cruzar la meta, vi que aún faltaban 27 vueltas me dije: ¡¡socorro!!”, explicó entre risas el #46.

Durante la entrevista con Zanardi, Valentino explicó su carrera deportiva y reconoció que “mi sueño era ganar, pero ni yo mismo imaginé nunca lo que me esperaba”, en referencia a su larga y laureada vida deportiva.

“Puedo decir que he ganado mucho más de lo que me esperaba y eso me hace muy feliz".

Rossi, que recientemente aseguró haber descubierto, gracias a la cuarentena por la COVID-19, que puede ser feliz en casa, apartado de las carreras, muestra ahora un punto de gran madurez, siendo capaz de saborear algunos momentos sin necesidad de estar ganando continuamente.

“En la primera parte de mi carrera gané mucho, algo que pocos campeones han hecho. Después llegaron años más duros y difíciles de ganar, viví más desilusiones, sin embargo pude vivir jornadas que me gustaron más que cuando ganaba doce carreras seguidas”.

Rossi rememoró uno de los momentos clave de su carrera, cuando en 2003 decidió dejar Honda para irse a Yamaha el año siguiente.

“Estaba condenado a ganar, decían que solo hacía por la Honda. Si no ganaba dos carrera seguidas ya me daban por acabado. Mi elección fue una auténtica locura, es como si ahora mismo Lewis Hamilton dejara Mercedes para correr con McLaren”, puso el paralelismo.

“En Honda pensaban que estaba loco cuando les dije que me iba a Yamaha, pero al final pude demostrar que no ganaba solo por la moto”, zanjó il dottore.

↓ La carrera de Laguna Seca 2008 en imágenes ↓

(Pulsa la foto para verla ampliada)