Rossi: “Si sigo así es mejor dejar de correr”

Valentino Rossi ya anunciaba la temporada pasada que esperaría a las primeras carreras de 2020 para tomar una decisión sobre renovar o retirarse. Aunque Yamaha le haya dejado sin sitio en el equipo oficial tras la renovación de Maverick Viñales y el fichaje de Fabio Quartararo, su postura sigue siendo la misma.

A punto de cumplir 41 años, il Dottore afirma que la edad no influye y que será el rendimiento en la pista lo que marcará su decisión.

"La motivación, en mi caso, viene por los resultados", dijo Rossi en la rueda de prensa posterior a la presentación de Yamaha. "Mi idea es seguir corriendo, pero si los resultados no vienen, será complicado. Por eso decidimos lo que decidimos con Yamaha. Si sigo así es mejor dejar de correr".

Sin embargo, tampoco descarta dejarlo a pesar de hacer buenos resultados.

"Ir rápido, ser competitivo y retirarme tampoco estaría mal".

En caso de querer seguir, Yamaha le ha dejado abierta la puerta del equipo satélite, con material oficial.

"Para mí, Petronas sería la mejor opción. Tienen un equipo joven y tienen dinero. Si me siento fuerte, solo cambiarían los colores de la moto. Pero es que para mí es muy importante seguir con la M1".

A pesar de los tiempos que sigue el mercado de fichajes en la actualidad, el #46 dice que va a tomarse unos meses antes de decidir.

"Creo que decidiré alrededor de verano, pero lo bueno es que ahora tengo tiempo para pensar. El mercado va muy rápido, es una estupidez".

No obstante, Rossi entiende que Yamaha se haya movido tan rápido y en la dirección que lo ha hecho.

"No me sorprendió que Jarvis me dijera lo que me dijo. El rendimiento de Quartararo lo cambió todo. Lo que no quería era forzar la situación con el equipo oficial y luego no ser competitivo. La decisión me parece bastante lógica, así que no lo veo como una falta de respeto. Ni Viñales ni Quartararo habrían corrido con Petronas porque tenían ofertas de otras fábricas. Soy dueño de mi destino".

Una opción que le barajaron es la de crear su propio equipo, algo completamente descartado.

"Me gusta la idea de Yamaha VR46, pero por desgracia no tenemos suficiente dinero".

En caso de seguir, no está claro quién sería su compañero.

"En 2021, en Petronas, preferería tener a Morbidelli como compañero. Con Jorge Lorenzo sería bonito, pero creo que ese puesto se lo merece Franco más que nadie.