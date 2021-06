Rossi: "Correr vigilando que no te adelanten no es fácil"

El hecho de que la del italiano fuese la segunda Yamaha en meta pone de manifiesto las dificultades que han tenido las M1 en Sachsenring. Solo Fabio Quartararo, tercero y que continúa líder del campeonato, sacó un resultado positivo del trazado alemán, donde Valentino Rossi acabó 14º.

Al piloto del equipo Petronas se le complicaron las cosas el sábado al clasificarse 16º –ganó una plaza en la parrilla por la sanción a Enea Bastianini–. El revirado y estrecho circuito teutón, unido a los problemas que arrastran las Yamaha para adelantar, impidieron que Il dottore pudiese ganar terreno, pese a tener un ritmo decente.

"El Warm up fue bien. Era optimista para la carrera y esperaba hacer algo más. Necesitaba hacer una buena salida, pero no la hice y todo se complicó. Desde cierto punto de vista, también fui bastante rápido en carrera. El problema es que desde atrás es muy difícil adelantar", resumió el #46.

"Estamos en una situación difícil, porque si no empezamos delante, todo se complica. Cuando vamos detrás de otra moto tenemos que pilotar diferente y no podemos explotar los puntos fuertes de la M1. También somos lentos en la recta, el resto de motos son más rápidas que la nuestra. Para adelantar hay que frenar muy tarde, pero en las rectas somos tan lentos que tenemos que vigilar que los demás no nos pasen, en lugar de pensar en adelantar. Correr así no es fácil. En otra situación está Quartararo, que es capaz de gestionar estos problemas porque casi siempre consigue salir delante".

A pesar de que después de la próxima carrera en Assen viene un parón de un mes, no se esperan mejoras hasta después del verano.

"Creo que la moto seguirá siendo esta durante toda la temporada. Quizá probemos algo nuevo en el test de Misano. Dependerá de las pistas: en algunas iremos mejor y en otras, peor. Creo que más o menos nuestro paquete será este y debemos trabajar con él para mejorar. Pero de momento no tenemos grandes ideas".

El piloto Tavullia no se mostró sorprendido por la victoria de Marc Márquez: "Ya dije que iba rápido. Tengo que volver a ver la carrera, pero hay que decir que lo hizo muy bien".

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP

