La crisis sanitaria a nivel global debido al coronavirus está condicionando los planes de futuro de Valentino Rossi, el legendario piloto italiano de 41 años que acaba contrato esta temporada con Yamaha y se debate entre la retirada o seguir, el próximo curso, con la formación satélite Petronas.

La idea del piloto antes de la pandemia, era la dejar pasar unos cuantos grandes premios de 2020 para comprobar su nivel de competitividad antes de tomar la decisión. Pero con el Mundial de MotoGP suspendido y la previsión de que no arrancará, si todo va bien, hasta finales de julio, el italiano se ve abocado a tomar una decisión antes de subirse a la M1.

Durante estos meses de confinamiento en su casa de Tavullia, Rossi admitió haber pensado mucho sobre su futuro en una entrevista con el programa The Greatest Years que se emitió integro el pasado domingo en la televisión británica BT Sport 1, pero que no era la primera vez que piensa en su retirada.

“Desafortunadamente, como todo el mundo sabe, mi época en Ducati fue muy difícil, especialmente a principios de 2012, cuando teníamos muchas expectativas después de un 2011 que fue bastante malo. Pero el segundo año teníamos una moto nueva, por lo que esperábamos ser competitivos. Sin embargo, fue muy, muy difícil. Sinceramente, en ese momento pensé muchas veces en parar, porque especialmente al principio Yamaha me dijo que no tenía una moto para mí (de cara a 2013). Así que ese fue un momento muy difícil en mi vida, porque pensé que si no tenía la oportunidad de volver a Yamaha, me vería obligado a parar y terminar ahí mi carrera”, rememora Rossi en BT.

En Italia, la cuarentena se decretó durante la primera semana de marzo, iniciando la desescalada de la emergencia sanitaria hace dos semanas, tras un encierro de dos meses y medio.

“Aquí en Italia la situación ha mejorado desde hace un par de semanas, y para nosotros, como se pueden imaginar, lo mejor ha sido poder volver a subir a una moto. Así que fuimos a entrenar e hicimos muchos kilómetros. Regresar al Ranch después del encierro fue una buena sensación. Realizamos algunos entrenamientos de motocross en nuestra región alrededor de Tavulia, y hace unos días también volvimos al asfalto en Misano. Como siempre, en la cabeza de un piloto de carreras crees que después de dos meses quizás no seas más capaz de ser rápido o pierdas algo. Pero afortunadamente no es así, porque es algo que llevas dentro, te sale natural. Así que el reinicio después de dos meses fue una gran emoción, aunque daba la impresión de que solo hacía cinco días que no iba en moto”, explica.

Pese a esas sensaciones, estos dos meses y medio han sido el mayor periodo de Valentino sin subirse a una motocicleta.

“Sin ninguna duda, porque es cierto que paramos en invierno durante unos dos meses. Pero siempre conduzco alguna motocicleta, como mínimo una vez a la semana cuando no tenemos carreras. Así que todo era muy extraño porque no tocamos las motos, fue muy grato poder volver a hacerlo”.

Durante la entrevista, de la que se ofrecieron algunos adelantos durante la pasada semana, le preguntan a Rossi en qué basa su decisión de seguir o no en 2021.

“Con todo lo que ha pasado es más difícil tomar una decisión, porque tenía en mente la idea de decidir después de seis o siete carreras y pensamos en anunciarlo en Mugello, porque cambiamos algo en el equipo y quería entender si puedo ser más competitivo que el año pasado, porque en 2019, especialmente la segunda mitad de la temporada, fue difícil”, argumenta.

“Pero tengo que decidir sin poder correr. He pensado en mi decisión durante estos meses, estas últimas semanas, y decidiré lo antes posible. No tengo una fecha límite clara, pero creo que no tengo mucho tiempo para hacerlo. Así que definitivamente tengo que decidir antes de comenzar [la temporada]”.

Con el equipo oficial Yamaha cerrado para 2021 con Maverick Viñales y Fabio Quartararo, la posibilidad más clara para Rossi en correr en Petronas.

“Estoy muy contento con mi oportunidad en el equipo Petronas. Está claro que no es un equipo de fábrica, pero es una gran estructura, con un nivel muy alto técnicamente y de personal, tiene muchos muchachos jóvenes que trabajan allí e hicieron un trabajo fantástico con Quartararo y Morbidelli”.

“Mi intención no es hacer un año para decir ciao o una gira de despedida. Leí en el periódico esta palabra, lo de la gira de despedida, y no. Iré a Petronas solo si creo que puedo ser competitivo, puedo ganar carreras, puedo tratar de pelear por el podio”, insiste.

“Sinceramente, hablar para mí de terminar en medio de este escenario por la COVID-19 también tiene cosas positivas, porque para mí cuando pare será un día muy triste personalmente. Entonces no veo nada bueno. No espero nada positivo cuando me retire, solo espero una gran tristeza. Entonces, si puedo hacer esto sin los aficionados, sin gente alrededor, también sería más fácil. Así que seguro que si continúo, quiero intentar ser competitivo y tratar de hacer algunas buenas carreras”.

Aprender a vivir sin competir

Rossi siempre había dicho que no entendía la vida sin las carreras, de las que forma parte hace más de dos décadas. Sin embargo, durante la cuarentena ha visto que existen otras cosas.

“Tengo que ser sincero, tuve un buena cuarentena. Lo pasé bien, porque me quedé en mi casa y me relajé con mi madre, con mi novia, con mis animales, y lo pasé genial. Para mí era muy extraño porque desde 1995 mi vida ha sido girar por todo el mundo, siempre en los circuitos. Es un sentimiento extraño al principio, pero he visto que me gusta mucho estar en mi casa y especialmente vivir sin la presión constante de los resultados de las carreras”.

“Ha sido una buena sensación, puedo imaginar un poco mi vida futura cuando deje de correr en moto. Así que creo que también puedo disfrutar de la vida cuando me retire. Esto es bueno y me permite tomar mi decisión más fácilmente”, zanja el #46.

Sigue MotoGP: 'The Greatest Years', en directo los domingos a las 10 en BT Sport 1.

(Pulsa en la imagen si quieres verla a tamaño grande)

Galería Lista 1996 - Aprilia (125cc) 1 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 - Aprilia (125cc) 2 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 - Aprilia (250cc) 3 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Imola 1998 - Aprilia (250cc) 4 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 - Aprilia (250cc) 5 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Italie 1999 - Aprilia (250cc) 6 / 37 Foto de: Aprilia Racing GP d'Imola 1999 - Aprilia (250cc) 7 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Honda (500cc) 8 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Honda (500cc) 9 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP d'Italie 2001 - Honda (500cc) 10 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Honda (MotoGP) 11 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Honda (MotoGP) 12 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Valence 2003 - Honda (MotoGP) 13 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004 - Yamaha (MotoGP) 14 / 37 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Yamaha (MotoGP) 15 / 37 Foto de: Gauloises Fortuna Racing GP des États-Unis 2005 - Yamaha (MotoGP) 16 / 37 Foto de: Gauloises Fortuna Racing GP de Valence 2005 - Yamaha (MotoGP) 17 / 37 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Yamaha (MotoGP) 18 / 37 Foto de: Camel Media Service 2007 - Yamaha (MotoGP) 19 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing GP des Pays-Bas 2007 - Yamaha (MotoGP) 20 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing GP d'Australie 2007 - Yamaha (MotoGP) 21 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Yamaha (MotoGP) 22 / 37 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah GP de Catalogne 2008 - Yamaha (MotoGP) 23 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Yamaha (MotoGP) 24 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing GP du Portugal 2009 - Yamaha (MotoGP) 25 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - Yamaha (MotoGP) 26 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing GP des États-Unis et d'Indianapolis 2010 - Yamaha (MotoGP) 27 / 37 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - Ducati (MotoGP) 28 / 37 Foto de: Ducati Corse 2012 - Ducati (MotoGP) 29 / 37 Foto de: Ducati Corse 2013 - Yamaha (MotoGP) 30 / 37 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Yamaha (MotoGP) 31 / 37 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Yamaha (MotoGP) 32 / 37 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Yamaha (MotoGP) 33 / 37 Foto de: Mirco Lazzari 2017 - Yamaha (MotoGP) 34 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Yamaha (MotoGP) 35 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Yamaha (MotoGP) 36 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020 - Yamaha (MotoGP) 37 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las imágenes