Rossi se fue de Honda a Yamaha en 2004 y ganó el título ese mismo año contra todo pronóstico. Después ganó tres más, que se suman a otros tantos logrados con HRC de 2001 a 2003.

A finales de 2010 dejó la marca de los diapasones y aceptó la oferta de Ducati, pero entonces vivió la peor época de su carrera en MotoGP, sumando sólo tres podios en dos temporadas.

Il dottore volvió a Yamaha en 2013 encuadrado en la estructura oficial, donde ha permanecido hasta 2020. La próxima temporada, se irá al equipo satélite Petronas Yamaha, aunque tendrá una M1 de fábrica.

En su último Gran Premio en el equipo oficial, el #46 reflexionó sobre los 15 años que han pasado juntos, admitiendo que su mejor recuerdo fue cuando Lin Jarvis, director general de Yamaha en MotoGP, le ofreció volver en 2013.

"Ha habido muchos momentos maravillosos", dijo Rossi en Portimao. Desde 2004, cuando trajimos a nuestro equipo con Jeremy Burgess [ingeniero de pista] y trabajó con Masao Furusawa [director General de la División de Desarrollo Tecnológico de Yamaha Motor en ese momento]".

"Pero lo que más recuerdo es cuando hablé con Lin Jarvis a finales de 2012 y me dijo que me iban a dar otra oportunidad para volver. Por eso siempre le estaré agradecido a él y a toda Yamaha, porque en ese momento estaba desesperado y probablemente si no hubiese regresado al equipo de fábrica me habría retirado. Por eso es mi mejor recuerdo".

Rossi devolvió el favor a Yamaha volviendo a ganar en Assen en 2013. Después se ha impuesto en otras siete carreras, luchando además sin éxito por el título hasta la última cita de 2015 con su compañero de equipo Jorge Lorenzo.

Rossi no ha vuelto a cruzar la meta primero desde el Gran Premio de Holanda de 2017, y en su última temporada con los colores de la fábrica solo ha subido una vez al podio y ha sumado menos puntos que nunca. El piloto de 41 años también se perdió la doble cita de Aragón tras dar positivo por COVID-19, lo que le terminó relegando a la 15ª plaza final en el campeonato.

El mejor momento de la temporada 2020 de Rossi fue en el Gran Premio de San Marino, a pesar de que Joan Mir le arrebató el podio en la última vuelta y le impidió subir con sus pupilos Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia.

"También hubo algunos buenos momentos [en 2020], como la carrera de Misano 1, en la que desafortunadamente Mir me ganó en la última vuelta", recordó. "Pero perdí el podio. Hice una buena carrera y Franco ganó por delante de Pecco. Además, Luca [Marini] y [Marco] Bezzecchi terminaron primero y segundo en Moto2. Por lo tanto, fue un gran día para la Academia".

