Rossi: "Pensar que no correré más es duro, pero ya no puedo dar marcha atrás"

Valentino Rossi reapareció este jueves en el EICMA (Salón de la moto de Milán) apenas dos semanas después de su última carrera en MotoGP y fue recibido como una estrella de rock. Yamaha montó un escenario digno de un concierto para el evento One more lap. Alrededor de 9.000 afortunados pudieron dar otro adiós al #46 a pesar del frío y la lluvia.

La entrada fue triunfal, ya que el piloto de Tavullia subió al escenario con una Yamaha M1 que para la ocasión lucía la decoración roja y blanca que conmemora el 60º aniversario de la compañía de Iwata. Acompañado por Federica Masolin y Linus, el nueve veces campeón del mundo repasó los 16 años de su aventura como piloto de la marca de los diapasones a través de las imágenes que se retransmitieron en las pantallas gigantes del escenario.

"Mis domingos no volverán a ser lo mismo.... Todavía necesito algo de tiempo, por suerte aún tengo unos meses para acostumbrarme antes de que empiece de nuevo el campeonato. Pensar que no correré más es duro, pero ya no hay vuelta atrás", bromeó el Il dottore al hablar de su retirada.

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o pasa las fotos para ver el evento Valentino Rossi en el EICMA)

Valentino Rossi en el EICMA en Milán 1 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 2 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 3 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 4 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 5 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 6 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 7 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 8 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 9 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 10 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 11 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 12 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 13 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 14 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 15 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA en Milán 16 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP Valentino Rossi en el EICMA Milan 17 / 17 Foto de: Yamaha MotoGP

"De vez en cuando me siento triste, porque pienso que no volveré a correr. Echaré de menos la adrenalina y la presión, también a toda la gente del paddock, pero sobre todo, dejar de ser un piloto de MotoGP", añadió.

Yamaha le hizo un doble regalo a Rossi: una R1 GYTR homenaje a VR46 (foto inferior) y una pequeña moto para su hija, que nacerá en unos meses.

Durante su intervención, Rossi se dirigió al público que acudió al EICMA y también a todos los que le han seguido por los circuitos de todo el mundo: "Ha sido genial ver a tantos aficionados, es una pena la lluvia y el frío. Pero fueron valientes y fue realmente emocionante. Hoy tampoco se han dado por vencidos, ha sido estupendo contar con su apoyo desde el principio de mi carrera y ver el amarillo que siempre me han dado tanto impulso".

Por último, el piloto de 42 años dio algunas pistas sobre el programa de carreras de GT que le espera en 2022: "En enero correré con Ferrari en Abu Dhabi, una carrera que hago habitualmente. El año que viene aún no lo he decidido, hay dos o tres campeonatos. Veremos en las próximas semanas con quién voy a competir sobre cuatro ruedas", remachó.

Por si te lo perdiste: Rossi responde a la propuesta para correr con Norris