Rossi: "El objetivo en Portimao es repetir el gran resultado de Misano"

Para el piloto de 42 años, de alguna manera, la cita lusa será, seguramente, la última donde pueda trabajar con normalidad, después de que en la anterior, en Misano, se despidiese de los aficionados italianos y en la próxima, en Valencia, lo haga del público en general.

Rossi viene de hacer su tercer top 10 de la temporada e intentará repetir en una pista donde ya se corrió en abril. Entonces, el #46 se fue al suelo cuando peleaba por entrar entre los 10 primeros, pero la sensaciones no fueron malas hasta ese momento.

"Portimão es una pista difícil y tiene unas características muy particulares, que no tienen otros circuitos. La primera de las dos carreras de este año no fue tan mala para nosotros, ya que pude abrirme paso para meterme entre los diez primeros. Por desgracia, me caí. El objetivo de este fin de semana es intentar hacer una buena carrera y abrirnos hueco hacia la parte delantera. Tuve buenas sensaciones allí, especialmente el domingo, así que espero que podamos ser competitivos y repetir un gran resultado como el que conseguimos la última vez en Misano", comentó Rossi en el comunicado previo del equipo Petronas Yamaha.

Dovizioso: "Es difícil luchar en este momento"

Por su parte, Andrea Dovizioso no corrió en Portimão el primero de los dos grandes premios que se van a disputar allí este año. El tres veces subcampeón del mundo de MotoGP tan solo cuenta con la experiencia allí del año pasado con Ducati.

En la que será su cuarta carrera con la M1, el corredor de Forlì intentará seguir conociendo una moto que acabó en el podio hace seis meses cuando estaba en manos de Franco Morbidelli.

"El Circuito del Algarve es muy singular y la verdad es que no sé cómo será con la Yamaha, sobre todo porque todavía estamos aprendiendo nuevos ajustes con la moto", dijo Dovizioso. "Estoy muy interesado en ver si podemos ser más competitivos en Portimão, porque en Misano no tuvimos la posibilidad de serlo con las condiciones cambiantes de la pista. Espero dar un paso adelante porque es difícil luchar en este momento. También espero que tengamos buenas condiciones en los entrenamientos libres, porque lo necesitamos para seguir progresando y completar más vueltas con la moto".

