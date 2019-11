Rossi: “Nunca imaginé que Pedrosa y Lorenzo se irían antes que yo”

Cheste.- Valentino Rossi está a punto de cerrar su 24ª temporada en el Mundial, y aún tiene contrato para seguir el próximo curso con Yamaha. Y no solo eso, sino que cada vez son más los que piensan en una renovación del italiano para 2021, que los que creen que va a optar por la retirada, con 41 años, al final de 2020.

Este viernes, en Valencia, Rossi habló sobre la cuestión, y aseguró que no hubiera imaginado nunca haber sobrevivido deportivamente a pilotos muchos más jóvenes, que durante años fueron grandísimos rivales, pero que tomaron caminos bien diferentes.

Claros ejemplos de ello son Casey Stoner, que se retiró a final de 2012 con 27 años recién cumplidos. Dani Pedrosa, que lo hizo el pasado año, aquí en Valencia, con 33 años. O Jorge Lorenzo, que este viernes anunció que, con 32 años, se retira.

“Hace diez años no hubiera imaginado nunca que me retiraría después de Pedrosa o después de Lorenzo, pero yo pienso que cada uno tiene su propio reloj interno”, explicó este viernes Valentino.

“Esta es una vida difícil”, dijo en referencia al campeonato del mundo. “Se requiere un gran empeño, solo puedes hacerlo si tienes una gran motivación y te diviertes”, señaló como causas de su longevidad.

“Además del hecho de que este es un deporte peligroso. Cada uno tiene su historia, personalmente creo que mi elección es la correcta, pero también creo que la suya lo es. Es una decisión muy personal”, valoró en referencia a las tomadas por Pedrosa y Lorenzo.

Ver retirarse a algunos de los que fueron grandes rivales no hace variar ni un milímetro los pensamientos de Valentino, que está determinado a seguir compitiendo mientras se vea con fuerzas, pese a que tiene claro que va a hacer en el futuro, cuando llegue el día.

“Hay muchas cosas que se pueden hacer, como crear una familia, tener un hijo. El futuro es eso, pero nada será tan divertido como correr en MotoGP”, asegura.

“Eso lo entendí hace ya más de diez años, también se pueden hacer muchas otras cosas cuando me retire, me gustaría seguir corriendo en coches, pero será diferente. Es por ello que me gustaría continuar aquí mientras pueda”, sentenció il dottore.

