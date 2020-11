Rossi estuvo más de tres semanas en su casa al dar positivo por coronavirus a mediados de octubre, pero llegó justo a tiempo para entrar en el circuito el viernes, y subirse sobre la moto el sábado en el FP3. El esfuerzo, sin embargo, no tuvo recompensa para el corredor de Yamaha, que apenas cuatro vueltas después de apagarse el semáforo vio como su moto se paraba en medio de la pista.

“Personalmente fue una pena, porque necesitaba terminar la carrera para sumar kilómetros. Pero la moto se paró por un problema electrónico. El motor no se rompió”, explicó Rossi para ahogar la alarma de un nuevo problema mecánico.

Para Rossi, y para el resto de pilotos de la marca, la temporada está siendo un calvario. Además de perderse las dos carreras de Aragón, no ha podido terminar otras cinco por caídas o abandonos.

“La situación no es fácil, porque parece que no entendemos cómo funcionan las gomas. Hace dos semanas, Franco (Morbidelli) ganó y aquí hemos ido muy mal. Además, tenemos problemas de fiabilidad en el motor”, recordó.

Rossi cree que a Yamaha le ha cogido la atípica temporada 2020 con el pie cambiado, algo que ya sucedió en el pasado.

“Es verdad que ya ha pasado antes que comenzamos bien la temporada, pero después, las demás marcas se ponen las pilas y terminan muy fuerte”.

“Siempre he dicho a Yamaha que el motor es un gran problema. Somos los más lentos en las rectas y además tenemos problemas de fiabilidad. O sea que el motor no rinde y se rompe. Normalmente, o tienes un problema o tienes el otro, pero nosotros tenemos los dos. Además, ahora el resto de motores tienen un carácter más suave”, valoró el nueve veces campeón del mundo.

Con este panorama y con la evolución congelada para 2021, las perspectivas para las motos japonesas no son muy optimistas.

“El motor está congelado, pero eso no debe ser una excusa. En MotoGP, ahora puedes hacer muchas cosas para mejorar el motor con los elementos de su alrededor. Con la electrónica, con los escapes y demás. Si Yamaha trabaja bien, creo que podemos mejorar el motor a pesar de la congelación. Por muchos años se ha dicho que el problema de la Yamaha era que el motor era un cuatro cilindros en línea, pero la Suzuki también lleva uno”, señaló.

Pese a que a Rossi se le rompió el motor en la primera carrera de Jerez y que con la de este domingo son ya cinco que no acaba, no quiso hacer sangre.

“Cuando la moto se ha parado no me he ni cabreado, me he puesto a reír. Me han dicho que el problema que he tenido no se daba desde hace 12 años”, dijo irónico el #46.

