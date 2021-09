Rossi: "Quizá la mejor decisión sería relajarme hasta el final"

Fiel a la tradición, minutos antes de comenzar el tercer entrenamiento libre del Gran premio de San Marino el nueve veces campeón del mundo mostró el casco especial que llevará en el que es su penúltimo fin de semana en Italia. Sin embargo, el nuevo diseño no le trajo demasiada suerte y en ese FP3 se fue al suelo en la curva 13.

El #46 se vio obligado a pasar por la Q1, pero allí tampoco tuvo fortuna y volvió a irse al suelo en la 15, cuando se le cerró el tren delantero. Así, Rossi partirá penúltimo en la parrilla de salida de Misano este domingo, solo por delante de su nuevo compañero Andrea Dovizioso.

"Ha sido un día complicado, sobre todo por las dos caídas. Pensaba que lo haría bien porque el ritmo con neumáticos nuevos no era malo y era optimista para la Q1, pero con el delantero duro tuve muchas dificultades. Por la mañana cometí un error y me caí en la parte rápida cuando empezaba a empujar para entrar entre los 10 primeros. Estoy muy frustrado por la caída de la tarde, porque en el FP4 no estaba tan mal y esperaba conseguir un buen tiempo en la Q1. Intentaré hacerlo mejor mañana", introdujo Rossi.

Desde que anunció su retirada a principios de agosto, Il dottore ha insistido en que no se rendirá hasta que cruce la línea de meta en la última carrera en Valencia. Las dos caídas de este domingo son la prueba de ello.

"Una opción sería tomármelo con calma hasta el final. Quizá también sería la decisión correcta, pero estoy aquí y quiero intentar hacerlo lo mejor posible. Cometí un error. Creo que tengo que dar el máximo, no hacer ninguna locura, pero intentar el máximo para conseguir los mejores resultados que pueda", señaló.

En la situación opuesta a Rossi se encuentra uno de sus pupilos de la Academy, Pecco Bagnaia, que saldrá en Misano desde la pole por segunda carrera consecutiva. El de Tavullia cree que el de Ducati todavía puede ser campeón si juega bien sus cartas para remontar los 53 puntos que le saca el líder Fabio Quartararo.

"Pecco y Franco [Morbidelli] el año que viene van a luchar por ganar el campeonato del mundo. Pecco podría incluso intentar ganar el título este año, ¿por qué no? Está en Ducati, tiene la ventaja de ser un piloto italiano con una moto italiana: es difícil hacerlo mejor. Sería como si Ferrari ganara el campeonato del mundo y saliera desde la pole en Monza un piloto italiano. Digamos que estamos en la apoteosis del motociclismo italiano. Los aficionados deben acudir en masa a seguirle", zanjó.