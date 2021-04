Rossi, Márquez y Mir se rinden ante el novato Acosta

La hazaña protagonizada por Pedro Acosta el pasado domingo en Losail es de las que se recordará durante décadas. El joven piloto de 16 años, natural de Puerto de Mazarrón (Murcia), logró su primera victoria en el Mundial en, a penas, su segunda participación. Pero la gracia no es solo eso, ya de por si asombroso. Lo más impresionante es que el español lo hizo saliendo desde la calle de garajes, por una sanción.

La machada de Acosta no pasó desapercibida para las grandes estrellas de la clase reina, y los tres campeones de MotoGP en activo cayeron rendidos ante la genialidad del mazarronero.

Nada más terminar la carrera, Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo y protagonista también de una gesta parecida en su época de 125cc (Estoril 2010), escribía en sus redes sociales: “Pedro Acosta es bueno, muy bueno. Felicidades por la primera victoria de muchas en el mundial! Bravo”, acompañado de unos emojis de aplausos.

Justo en las entrevistas de las televisiones tras la victoria, le comentaron al joven corredor el post de Marc, y la respuesta espontánea de Acosta fue: “Ojalá algún día llegue a ser como Márquez”.

También Valentino Rossi, campeón de 125cc en 1997 y nueve veces campeón del mundo, se rindió ante el murciano.

“Ha estado impresionante, aunque ya lo estuvo la pasada semana, impuso el ritmo, se llevó a otros pilotos con él, y cuando llegó al grupo delantero los pasó a todos y coger algo de margen en la última vuelta”, relató el italiano, al que le preguntaron si creía que pronto podían coincidir en pista. “Igual le espero”, soltó Rossi, imaginamos que en broma, aunque nunca se sabe.

Jack Miller votó por Pedro Acosta como campeón de Moto3 antes del inicio de la temporada Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir, el último campeón del mundo de MotoGP, con Suzuki, y ganador del título de Moto3 en 2017 con diez victorias, también dijo la suya.

“Fue una carrera muy divertida y le doy mi enhorabuena porque hizo un súper trabajo. Ha sido su primera victoria, ¡y qué victoria! Tiene un futuro muy brillante por delante”.

Otro campeón del Moto3, Maverick Viñales (2013) se rindió ante la carrera del mazarronero.

“Ha estado espectacular, ha dado todo un recital. Va a despertar a muchos pilotos de Moto3. ‘Chapeau’, ha sido para quitarse el sombrero”, decía Mack.

Pol Espargaró, campeón de Moto2 (2013) y tercero en el Mundial de 125cc de 2010, fue otro de los que quiso destacar la carrera de Acosta.

“Lo hizo muy bien. Debo decir que Moto3 me parece una categoría cada vez más peligros, pero eso debe ser porque me hago mayor. Falta un poco de respeto entre los pilotos, hasta se echan de la pista, pero las carreras son muy divertidas. Creo que salir del pitlane le vino bien. El resto se molestaban y él pudo imponer un ritmo constante que le facilitó las cosas para llegar y pasarles. Pero luego supo controlar la ansiedad y la carrera, lo que demuestra una gran madurez, será candidato al título si no se le tuercen las cosas”, auguró el de Granollers.

"Me ha puesto la piel de gallina, la primera de muchas", dijo Fabio Quartararo tras ganar la carrera de MotoGP de Losail en referencia a Acosta.

También Alex Rins disfrutó con la victoria del murciano desde su oficina en el paddock de Losail.

“Lo estaba viendo y tenía fe en que acabara ganando, fue un carrerón, una locura”.

Como curiosidad, cabe recordar que en las previsiones de los pilotos previas al inicio del Mundial, Jack Miller, el australiano del equipo Ducati, situó a Acosta como favorito al campeonato de Moto3.

“Es que Aki Ajo me ha comentado interioridades que nadie sabe”, argumentó el australiano para justificar su inesperado voto.

