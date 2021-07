Rossi y Márquez coinciden: qué marca la diferencia en MotoGP

En los últimos años, el desarrollo técnico ha cobrado más importancia en MotoGP, desde la aerodinámica hasta innovaciones como el dispositivo holeshot. Cada fabricante trata de mantenerse a la vanguardia en el desarrollo para proporcionar la mejor moto a sus pilotos, lo que plantea dudas sobre el papel que siguen desempeñando en el rendimiento.

Testigo de la evolución de los últimos 20 años, Valentino Rossi cree que MotoGP sigue siendo un campeonato de pilotos más que de ingenieros, pero reconoce que ahora es más importante tener una buena moto que en el pasado.

"Creo que es diferente, seguro que es diferente", dijo el piloto italiano. "No sé si el aspecto humano está menos presente, no estoy seguro. Creo que más o menos es lo mismo. Tal vez en el pasado el piloto podía marcar un poco más de diferencia, digamos que 60% el piloto y 40% la moto. Ahora es 50-50, así que tal vez un poco menos. Pero no creo que haya cambiado mucho, creo que los mejores pilotos están delante y la situación es más o menos la misma porque el mejor piloto estará delante al final".

Marc Márquez, el único capaz de ganar con Honda en los últimos años, cree que ahora los pilotos incluso son más capaces de imponer su talento y marcar la diferencia que en el pasado, gracias a una parrilla más competitiva que nunca y la igualdad entre los equipos de fábrica y los satélites.

"Como ha dicho Valentino, creo que el piloto marca más o menos la diferencia", dijo el #93. "Eso es algo que tenemos que mantener. Seguro que ahora, con la electrónica al mismo nivel, las motos con casi el mismo rendimiento entre los equipos oficiales y los equipos satélites, todo ayuda mucho. Un equipo o un piloto de un equipo satélite que no tenía ninguna posibilidad de ganar hace diez años tendrá ahora una oportunidad, incluso para el campeonato porque las motos son totalmente diferentes [a las de antes]".

"Las novedades llegan un poco más tarde, pero no son cosas muy importantes. Ayuda. Los neumáticos han mejorado, y con eso y un nivel de agarre muy alto, todo se equilibra, porque en cuanto tienes que gestionar el acelerador, el derrapaje, puedes marcar la diferencia, pero cuando hay mucho agarre y puedes acelerar enseguida, todo está más equilibrado".

El pilotaje ha cambiado, según Rossi

El #46 cree que el piloto sigue marcando la diferencia, pero la forma de sacar lo mejor de una moto ha cambiado radicalmente. El nueve veces campeón del mundo cree que los prototipos actuales requieren una forma diferente de tomar las curvas, pero no sabe si esto es una consecuencia realmente de la creciente importancia de la aerodinámica.

"Para mí, en los últimos años, el estilo de conducción ha cambiado, especialmente la posición sobre la moto. Ahora todo el mundo va realmente descolgado, con la cabeza de frente, los hombros y los codos. Realmente ha cambiado mi enfoque de las curvas y las trayectorias. Con estas motos, estos neumáticos y estos frenos, puedes entrar en las curvas mucho más rápido. Se conduce de forma un poco diferente a como se hacía hace cinco años".

"Pero no sé cuánto tiene que ver con la aerodinámica. A fin de cuentas, la aerodinámica permite una mejor aceleración, por lo que llegas más rápido a la siguiente curva, tienes más carga en la parte delantera, por lo que puedes frenar más fuerte. Y la moto es más pesada cuando cambias de dirección, por lo que necesitas más potencia. Eso es lo que cambia la aerodinámica, más que el estilo de conducción".

Sin embargo, las motos están rindiendo más que nunca, y están alcanzando velocidades máximas récord este año, con Johann Zarco y Brad Binder estableciendo la nueva marca de 362,4 km/h. También están provocando fuertes caídas y Marc Márquez cuestiona la conveniencia del incesante desarrollo. Su compañero de equipo, Pol Espargaró, llegó a culpar al holeshot de varias caídas, mientras que el de Cervera (Lleida) culpó a la electrónica de su espectacular accidente en Assen.

Las motos también son cada vez más físicas y provocan más casos de síndrome compartimental, pero Rossi es uno de los pilotos a los que no le afecta. A pesar de haber cumplido 42 años y de ser más de diez mayor que el segundo piloto más veterano de la categoría, Aleix Espargaró, el italiano no cree que la edad sea un factor a la hora de pilotar las motos actuales de MotoGP, aunque reconoce que son más exigentes para el cuerpo que en el pasado.

"No creo que eso sea lo más importante. Cada uno tiene su estilo y veo a muchos pilotos que son muy rápidos de todos modos y tienen una posición más normal en la moto, como Jack Miller o Franco [Morbidelli]. Realmente depende del momento. Pero físicamente es más difícil, sobre todo porque las motos son más exigentes ahora. Son más rápidos, tienes la aerodinámica y puedes frenar más fuerte. No es solo la posición, sino que en general es más difícil físicamente".