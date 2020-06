Rossi: “La cuarentena nos ha hecho apreciar más las carreras”

El anuncio oficial del calendario revisado para la temporada 2020 de MotoGP significó un estallido de euforia entre los componentes de la parrilla del campeonato del mundo, que corrieron a sus redes sociales para anunciar la noticia y mostrar su alegría por tener ya el programa de la temporada en sus manos.

Los pilotos no se suben a su MotoGP desde el 24 de febrero, en el último test de pretemporada, y no volverán a hacerlo, la gran mayoría, hasta el 15 de julio, el miércoles antes del Gran Premio de España, cuando está previsto un nuevo test en Jerez.

“Creo que todos sentimos una gran emoción después de ver el calendario 2020 actualizado: es un alivio para todos en el equipo y también para los fans”, aseguró Valentino Rossi pocos minutos después de lanzarse el calendario.

“La cuarentena fue una situación grave y extraña, pero funcionó, y creo que al final nos hace apreciar aún más las carreras”, abunda el italiano.

“Extrañaba mucho mi M1. Será interesante ver dónde estamos tras tanto tiempo parados, porque ha pasado mucho desde el último test. Por supuesto, intentaremos lo máximo para estar allí de nuevo y les daremos a los fans una razón para vernos por televisión y animarnos”.

Por si te lo perdiste: Calendario oficial de MotoGP 2020: 13 carreras confirmadas y cinco dobletes

Marc Márquez, que defenderá a partir del 19 de julio en Jerez la corona de campeón en una temporada atípica, también expresó su alegría.

“Estoy contento de que podamos volver a los circuitos, ver de nuevo a mi equipo y volver a pilotar la Honda, pero debemos recordar que es importante seguir las normas para mantenernos todos seguros”, recordó.

Como la mayoría de sus rivales, Márquez destaca el hecho de que las carreras serán a puerta cerrada, sin aficionados en las gradas.

“Será diferente, pero una vez en pista y cuando el semáforo se ponga verde, el objetivo será el mismo, intentar ganar el campeonato. Desafortunadamente, esta temporada no podremos competir en todos los circuitos, pero espero que todos los fans animen sin importar dónde estén”.

Maverick Viñales subrayó la importancia de conocer el calendario, aunque sea reducido.

“El anuncio del calendario 2020 actualizado es una gran noticia. Es algo que todos hemos estado esperando durante mucho tiempo”, asegura el piloto de Yamaha.

“Creo que los fans aman el deporte tanto como nosotros, por lo que deben haber extrañado verlo. Por supuesto, estoy muy emocionado de volver a montar mi M1 y reunirme con mi equipo. Ha pasado mucho tiempo desde el test de Qatar. Será un año único, y será extraño pilotar sin público en la pista, al menos por ahora. Pero haré todo lo posible para asegurarme de ofrecer un buen espectáculo en cada carrera para entretener a los fans en casa”.

También desde Ducati siguieron con atención el nuevo calendario, con el que Andrea Dovizioso buscará, por cuarto año consecutivo, atacar el título.

“Finalmente volveremos a correr. El anuncio del nuevo calendario nos permite prepararnos para volver a la pista con una fecha en la cabeza”, dijo Dovi.

“Yo he estado entrenando fuerte pero no es nada fácil cuando no sabes cuándo empezará o incluso si empezará la competición”.

El italiano está enfrascado en la negociación de su continuidad con la marca de Bolonia, pero debe concentrarse para un campeonato corto y atípico.

“La temporada será muy dura y con situaciones nuevas para todos. Disputar carreras en fines de semana consecutivos en el mismo circuito será algo que no hemos hecho nunca y nos tendremos que adaptar física y mentalmente. Además, disputar tantas carreras en tan poco tiempo significa que el margen de error será mínimo y será muy importante saberlo gestionar. Tengo muchas ganas de subir a la Desmosedici GP, ver al equipo y volver a la acción”.

Recordemos las parrillas virtuales de la pretemporada

(Pulsa la imagen para verla en tamaño grande)

Galería Lista 27º Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini - 2:03.150* 1 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Sustituto de Andrea Iannone 26º Mika Kallio, Red Bull KTM Factory Racing - 2:00.148* 2 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Probador de KTM 25º Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP - 2:00.100* 3 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Probador de Suzuki 24º Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 - 1:59.898 4 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 23º Takaaki Nakagami, Team LCR Honda - 1:59.860 5 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 22º Bradley Smith, Aprilia Racing Team - 1:59.841* 6 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Probador de Aprilia 21º Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing - 1:59.697* 7 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Probador de Yamaha 20º Tito Rabat, Avintia Racing - 1:59.549 8 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 19º Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing - 1:59.104 9 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18º Alex Marquez, Repsol Honda Team - 1:59.042 10 / 27 Foto de: Repsol Media 17º Johann Zarco, Avintia Racing - 1:58.951 11 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 16º Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing - 1:58.893 12 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 15º Andrea Dovizioso, Ducati Team - 1:58.859 13 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 14º Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT - 1:58.831 14 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 13º Marc Marquez, Repsol Honda Team - 1:58.772 15 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 12º Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 - 1:58.764 16 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11º Joan Mir, Team Suzuki MotoGP - 1:58.731 17 / 27 Foto de: Motogp.com 10º Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini - 1:58.694 18 / 27 Foto de: Motogp.com 9º Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing - 1:58.662* 19 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Probador de KTM 8º Jack Miller, Pramac Racing - 1:58.616 20 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7º Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing - 1:58.610 21 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 6º Danilo Petrucci, Ducati Team - 1:58.606 22 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5º Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing - 1:58.541 23 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4º Francesco Bagnaia, Pramac Racing - 1:58.502 24 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3º Alex Rins, Team Suzuki MotoGP - 1:58.450 25 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2º Cal Crutchlow, Team LCR Honda - 1:58.431 26 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1º Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT - 1:58.349 27 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images