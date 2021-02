Valentino Rossi debutó en el Mundial de 125cc en 1996, un año antes de que naciera su hermano, Luca Marini (Urbino, 10/8/1997), con el que esta temporada, por primera vez, compartirá parrilla en la clase reina del campeonato del mundo de MotoGP.

Coincidiendo con el 42 cumpleaños de ‘il dottore’, que los celebró el 16 de febrero, la madre de ambos pilotos concedió una entrevista en la que habló sobre las emociones de tener a sus dos hijos compitiendo como rivales por primera vez.

“Tengo mucha curiosidad de verles juntos en la pista, pero lo que más emociona será ver a Luca con la Ducati. El día que Vale me dijo que Luca iba a correr en MotoGP con la Ducati, me dejó tocada, en el sentido positivo, obviamente. Me parece fascinante que Luca corra con la Ducati, un desafío muy italiano, de patriota”, asegura Stefania Palma en conversación con GPone.

La madre de Valentino y Luca solo ve cosas positivas en que ambos compitan en la misma clase.

“Soy de la opinión de que este desafío en la pista los unirá aún más. Creo que la relación entre Luca y Vale será aún más fuerte de lo que ya lo es ahora. Sin duda, Luca tendrá la oportunidad de crecer y aprender observando a Vale y, al mismo tiempo, Valentino tendrá más estímulos”, valora Palma.

Marini debutará en MotoGP con una Ducati, un capítulo de la carrera de Rossi en el que fracasó y que el corredor italiano ha tratado de olvidar, sin embargo, para la madre de ambos corredores que lo intente ahora el pequeño le fascina.

“Mucho, y lo vi aún más el día de la presentación del equipo. Los ojos de Luca, cuando miraron la Ducati, lo decían todo. Se podía ver su mirada, pero sobre todo cómo acariciaba y tocaba la moto, transmitía un gran deseo de montarla. Y luego hay otra cosa que me llamó la atención...”, pone suspense doña Stefania.

“Luca se baja de la moto exactamente como lo hace Vale. Son idénticos, iguales, parecen la misma persona. ¡Es increíble!”, exclama.

Como madre, un momento de gran preocupación fue cuando el pasado año Valentino se infectó de la COVID-19.

“También yo lo cogí”, desvela Stefania. “El virus no te mira a la cara, le da igual que te llames Valentino Rossi o no. Fue una situación complicada, en particular tener que estar aislados, sin poder estar junto a tu hijo. Le dejaba la comida fuera, en la puerta de la habitación, para evitar el más mínimo contagio, pero pese a todo yo también me infecté”.

Por último, la madre de Rossi tuvo un pensamiento en el gran rival del #46, Marc Márquez, que se pasó toda la temporada 2020 lesionado, y aún sigue.

“Qué puedo decir: los pilotos son ante todo personas. Sufrí por Marc, aunque no sea mi hijo. Sufrí por él cuando volvió a la moto después de operarse. Fue impresionante verlo correr después de menos de una semana de ser operado. Las caída forman parte de las carreras, pero lo que hizo Marc me dejó impresionada. Exactamente igual que cuando lo hizo Jorge Lorenzo en Assen”.