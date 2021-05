Rossi: “En los malos momentos pienso en cuando ganaba 11 carreras al año”

El italiano busca la fórmula que le permita cambiar la deriva que le ha llevado a protagonizar el peor arranque de temporada de su vida. En ese sentido salió muy contento de la jornada de test que llevó a cabo hace diez días, el lunes después del Gran Premio de España, en Jerez.

A la espera de que ese paso adelante se materialice este domingo en Le Mans, la novena plaza conseguida este viernes es un indicio de lo más esperanzador y la mejor noticia de las últimas semanas para Il Dottore, que provisionalmente tiene asegurado el pase directo a la segunda criba de la cronometrada (Q2).

En Jerez, los técnicos de Yamaha le dieron la vuelta a la M1 para tratar de proporcionarle al de Tavullia una comodidad que hasta ese momento brillaba por su ausencia. Tras unos retoques en la puesta a punto –“suspensiones, reparto de pesos, basculante”, según dijo este viernes–, el #46 pudo entrar más rápido en las curvas y frenar con más convicción, y así abandonar los últimos puestos de la tabla de tiempos en los que últimamente se había instalado.

“Ya esta mañana, con la lluvia, me encontré bien encima de la moto. Pero necesitaba un ensayo en seco para ver si el trabajo hecho en el test había ido bien. Durante el entrenamiento rodé mejor, más constante, con más ritmo. Puedo entrar en las curvas más rápido, me he metido entre los diez primeros y soy algo más competitivo”, resumió Rossi, que desveló alguno de los trucos que ha seguido últimamente para no perder la motivación cuando las cosas no salen como uno calcula.

“Las primeras carreras fueron mal, y mantener la motivación así no es fácil. Te vuelves pesimista y no ves la luz al final del túnel. Cuando eso pasa pienso en aquellos tiempos en que ganaba 11 carreras al año, esos recuerdos me hacen compañía. Tengo gente a mi alrededor que me anima para que no me rinda”, añadía el piloto del equipo Petronas.

En 2022, su estructura, la VR46, desembarcará en MotoGP gracias al patrocinio de Aramco, aunque todavía no se sabe si la pareja de pilotos de la escudería italiana, presumiblemente Luca Marini y Marco Bezzecchi, se subirán a una Yamaha o a una Ducati.

“Estamos hablando con Ducati y Yamaha, y las cosas están al 50%. La situación se desbloqueará después de Mugello –en dos semanas–. Yo estoy involucrado a medias, pero no solo decido yo. Ya he dicho que no quiero trabajar mucho en este proyecto. Me gusta pilotar, pero trabajar nunca ha sido una de mis pasiones”, bromeó el multicampeón.

