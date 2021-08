Rossi: “No me merecía tener un compañero como Lorenzo”

El campeonísimo italiano anunció su retirada a final de temporada después de más de un cuarto de siglo en el Mundial de Motociclismo y el canal de TV británico BT aprovechó su visita a Silverstone para hacer un repaso a su formidable carrera como piloto.

Durante la entrevista, Valentino Rossi pudo ver unos paneles donde aparecían los nombres de todos sus rivales durante los años que ha corrido en la clase reina, que son multitud, algunos de ellos grandes pilotos de los que el #46 guarda un mejor o peor recuerdo. O simplemente, no quiere ni acordarse.

Poco a poco, Valentino fue desgranando algunas anécdotas o vivencias de los que fueron sus rivales, como el brasileño Alex Barros, o su querido compañero de equipo en los inicios en Yamaha, el norteamericano Colin Edwards.

“De Barros aprendí a frenar y a entrar en curva, era un piloto verdaderamente rápido. Colin es un chico muy simpático, siempre me divertí con él, también fuera de la pista. Es una pena lo que pasó con Nicky Hayden, era un buen chico de verdad”, recordaba il dottore sobre el fallecido corredor con el que coincidió en Ducati.

La lista de pilotos llegó a eras más modernas, y el italiano se detuvo en dos nombres en concreto, con lo que tuvo batallas dentro y fuera del asfalto.

“Casey (Stoner) fue uno de los mayores talentos, un piloto difícil de batir. Para mí, desde el punto de vista de talento puro, era imbatible”, asegura del que fuera su rival y con el que tuvo varios encontronazos.

También los tuvo con su compañero durante siete años en Yamaha, Jorge Lorenzo, el primer piloto que le batió y ganó mundiales con su misma moto.

“También Jorge era un piloto rápido y difícil de batir. No me merecía un compañero de equipo con Lorenzo después de todo lo que había hecho por Yamaha. Quizá me podían haber puesto a uno un poco más lento”, dijo quizá acordándose de Edwards, que nunca le inquietó cuando coincidieron en la marca nipona.

Durante la entrevista, Rossi tuvo un momento de reflexión cuando llegó al nombre del que fuera su gran amigo Marco Simoncelli, tristemente fallecido en 2011, en la carrera de Sepang y en un accidente en el que se vio involucrado el propio Valentino.

“Un verdadero desastre. También por el modo en que pasó todo. Una grandísima pena”, dijo.

Ya en la era más moderna, y entre otros nombres, surgió el de Marc Márquez, seis veces campeón de MotoGP entre 2013 y 2019 y con diversas cuentas pendientes con el astro de Tavullia.

“Marc es un gran rival y, de verdad, un piloto rápido. Uno de los mejores. Pero no me siento cómodo en la pista con él, es difícil de batir”, admitió antes de que la periodista le preguntara cuánto tiempo tiene que pasar para que puedan sentarse a hablar y ponerse de acuerdo. “Creo que aún tienen que pasar unos 20 o 30 años”, zanjó el #46.

Rossi y Márquez en Jerez 2015, antes del incidente que les enfrentó