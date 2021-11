Rossi invita a Lorenzo a los 100 km de los campeones en el Ranch

La rivalidad entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo en MotoGP fue intensa y se prolongó durante muchos años. Sin embargo, con el tiempo la tensión entre los dos pilotos se calmó y ambos han expresado públicamente su respeto mutuo.

La reconciliación entre el #46 y el #99 viene de atrás y su relación ha alcanzado un nuevo punto en los últimos meses. En el EICMA (Salón de la moto de Milán), el español reveló que había hablado mucho con el italiano y anunció que había sido invitado a los 100 km de los Campeones, un evento celebrado en el Ranch y organizado por él, en el que participan sus amigos.

"Cuando volví al circuito de Motorland Aragón, sentí un gran aprecio por él", dijo Lorenzo en una entrevista con GPOne.com. "Se alegró mucho de volver a verme, y en las carreras a las que fui como espectador charlamos mucho. Al final recibí una invitación para ir a los 100 km de los Campeones en el Ranch. Voy porque es una invitación que me ha gustado mucho".

"Ya había pensado en rodar en esa pista, que tiene una pinta fantástica. Al final, por muchas razones, por los duelos en la pista y por otros motivos, nunca había conseguido probar esta pista. Soy un gran amante de las pistas de tierra, así que este aprecio que tiene por mí cuando me ve y esta invitación son muy agradables. No pude decir que no, en esos días debería haberme ido a Punta Cana, pero cancelé el viaje para ir al Ranch".

A pesar de sus cinco títulos, hace mucho tiempo que el balear no se sube a una moto y se siente un poco oxidado, por lo que no espera ser demasiado competitivo.

"Desde que dejé de trabajar con Yamaha, hice un día en Misano con una R1. Mi nivel actual como piloto, especialmente en una pista que no conozco como el Ranch, será muy bajo. Así que espero ir mucho más lento que los demás pilotos. Pero el objetivo es disfrutar de dos o tres días de pista de tierra allí y estar con todo el mundo en ese día tan especial, que seguramente será la última gran carrera de Valentino sobre dos ruedas".

