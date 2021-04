El italiano llevaba tiempo esperando el desembarco del Mundial de MotoGP en Jerez, uno de sus circuitos favoritos de siempre y donde el curso pasado, en la segunda parada del calendario, logró el último podio que figura en su hoja de servicios, el número 199 en la categoría de las motos pesadas.

Y los apuros que le martirizan desde que comenzó el campeonato en Qatar, se reprodujeron este viernes en el trazado andaluz, donde en la segunda sesión de ensayos solo fue capaz de superar a Iker Lecuona y a Tito Rabat.

No hay forma de que Rossi encuentre el agarre en el tren trasero de su Yamaha del que sí se benefician los otros tres corredores de la marca de los tres diapasones. Y eso le deja en evidencia cada domingo. Tras los tres primeros grandes premios del curso, el de Tavullia solo acumula cuatro puntos en su casillero, un bagaje que supone el peor arranque de su vida.

“No tengo agarre detrás. No soy rápido ni a una vuelta ni tampoco tengo ritmo. La goma trasera no me proporciona agarre. Hemos probado muchas cosas. Hoy, incluso, con dos motos muy distintas. Pero no encontramos la solución y nos estamos quedando sin ideas”, resumió Rossi.

Para el #46, la clave de su pobre rendimiento seguramente reside en los neumáticos, que en los últimos años se han ido ablandando progresivamente.

“Llevo sufriendo este problema desde hace años. Ahora, la goma trasera es muy blanda, y a lo largo de mi carrera siempre preferí gomas más duras. Pero los demás consiguen ir deprisa con estos compuestos, así que tenemos que encontrar la forma de irlo también nosotros”, convino el multicampeón, que en unas pocas carreras deberá decidir si quiere (o puede) seguir corriendo, o si de lo contrario ha llegado el momento de colgar el mono y el casco.

“Pilotar la moto y trabajar es una cosa, pero los resultados son cruciales. Por eso mismo no estoy feliz ahora mismo, porque no voy rápido. Al mismo tiempo, no siento más presión porque físicamente me encuentro bien”, zanjó Rossi.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de España 2021 de MotoGP