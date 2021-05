Los pilotos solían comenzar los grandes premios dando una vuelta al circuito en la víspera de la primera sesión de entrenamientos libres, tanto si era una pista nueva como si la conocían, identificando detalles y posibles cambios.

Esta costumbre se ha ido perdiendo poco a poco en los últimos años. A los pilotos les gustaba coger un scooter para dar esta vuelta de reconocimiento y desplazarse rápidamente de un punto a otro.

Todo cambió en 2016, tras un accidente entre Fabio Spiranelli y Tatsuki Suzuki en el Circuito de Sepang. A partir de ahí se prohibió el uso de scooters y los pilotos tienen que dar la vuelta a pie o en bicicleta.

Cada vez más pilotos renuncian a hacer esta inspección debido a las actividades en las que deben participar el jueves. Valentino Rossi lamenta la pérdida de esta costumbre: "Me gusta mucho dar una vuelta el jueves, pero me gustaba más hacerla cuando era posible en scooter", explicó el italiano en el último gran premio. "Solía ir con mi coach –antes con [Luca] Cadalora y después con [Idalio] Gavira– y podías entender mejor los pianos y las trayectorias".

"Por desgracia, ahora los scooters están prohibidos y tenemos que hacerlo a pie. Los jueves no suelo tener suficiente tiempo porque tengo una reunión técnica, tengo que hablar con la prensa... Y la pista no siempre está abierta el jueves, hay una ventana de una hora y media o dos, y a menudo me resulta imposible".

El #46, no obstante, trata de hacerlo cuando tiene la oportunidad: "Lo echo mucho de menos. En scooter era más fácil porque puedes dar dos vueltas en 20 minutos. Si tienes que caminar, pierdes una hora y los jueves siempre estoy muy ocupado. A veces lo hago, cuando tengo tiempo lo hago, es importante".

Joan Mir también intenta mantener la tradición, pero si sabe que el circuito no ha cambiado se dedica a otra cosa.

"Normalmente los jueves paseamos con el equipo [por el circuito], no en todas las pistas, porque en Le Mans no han reasfaltado", dijo el campeón del mundo. "Es igual que el año anterior, los baches están en el mismo lugar y todo es igual. Es útil, en unos circuitos más que en otros, si hay asfalto nuevo, pero si no lo haces, lo notas enseguida con la moto, así que no hace falta dar muchas vueltas para hacerlo. Pero es importante hacerlo".

Jack Miller tampoco tiene tiempo a veces para hacer este reconocimiento, pero pudo hacerlo en Jerez y Le Mans, donde ganó unos días después.

"Intento dar una vuelta a la pista, pero este año es bastante difícil", admite el piloto de Ducati. "En Jerez los chicos tuvieron mucho trabajo antes del fin de semana, cambiando el motor y otras cosas. Y [en Le Mans] no anduve, el tiempo era una mierda [el jueves] así que me monté en mi scooter eléctrico. Pude dar una vuelta, también lo hice en Jerez porque los chicos estaban ocupados. Me gusta al menos hacerme una idea".

