Rossi: “Ganar en Aragón desbloqueó a Bagnaia”

Misano.- El domingo del italiano quedó comprometido el sábado, con una caída que le llevó a arrancar desde las catacumbas de la parrilla (23º). A partir de ese momento, todo se le puso más cuesta arriba a Il Dottore, que todavía se complicó más la vida en la primera vuelta, al verse metido en una gresca que le llevó a irse largo y a tener que reincorporarse a la pista el último.

A partir de entonces, Rossi se centró en recuperar tantas posiciones como pudo hasta cruzar la meta el 17º, a 33 segundos de Bagnaia, a quien llenó de piropos, tanto por la gran carrera que se sacó de la chistera, como por la del domingo anterior, en Aragón.

“La victoria de Aragón desbloqueó a Pecco. Es una pena que perdiera tantos puntos al principio de curso, pero el Mundial está aún abierto”, afirmó Rossi, a quien le quedan cuatro grandes premios antes de colgar el mono y poner fin a 26 años en el Mundial de MotoGP.

El #46 no volverá a correr, pero dejará un legado que brilla por todo lo alto gracias a la VR46 Riders Academy, de la que ahora puede sacar más pecho que nunca gracias al tremendo momento por el que pasa Bagnaia.

“Fue un gran día para la Academy, por el doble podio en Moto3 (Migno y Antonelli), y evidentemente por la segunda victoria de Pecco. Dos poles con récord y liderando prácticamente líder de la primera vuelta a la última”, relató el corredor del Sepang Racing Team (SRT), que en la vuelta de regreso a los garajes se bajó de su M1 para saludar a los 25.000 aficionados que, en su gran mayoría, se acercaron para comenzar a despedirle. Sobre todo si tenemos en cuenta que el de Tavullia reside a 15 minutos en coche del circuito Marco Simoncelli: “En toda mi carrera, los tifosi me han apoyado siempre, incluso en los momentos difíciles. Por eso me sabe mal no estar más adelante”.

Al igual que la mayoría de pilotos de MotoGP, Rossi también tiene en su agenda el test colectivo del martes y el miércoles en este mismo escenario. Sin embargo, no sería de extrañar que, dada su situación y a dos meses de retirarse, apenas dé unas vueltas.

“No tenemos absolutamente ninguna pieza nueva para probar, así que seguramente solo ruede el martes”, concluyó el multicampeón.

