Rossi: “Es fundamental correr este año; está en juego el futuro de MotoGP”

El italiano acaba contrato con Yamaha al final de 2020 y la que será su última temporada en el equipo oficial de la marca japonesa está, a día de hoy, todavía en el alero a consecuencia de la crisis global por COVID-19.

Un campeonato comprimido en la parte final del año, con 10 o 12 carreras, sin público en las gradas y con el paddock blindado, no es el escenario soñado por Valentino Rossi para poner punto y final a una de las carreras más legendarias del deporte mundial, por eso medita cuidadosamente cuál es su próximo paso, y aunque todo apunta a un contrato con el equipo satélite Petronas para 2021, no es la única posibilidad.

Mientras medita sobre su futuro, Rossi entiende que un 2020 sin carreras sería catastrófico, no sólo a nivel personal, también para el futuro del campeonato.

“No podemos saber exactamente qué sucederá, pero en mi opinión creo que finalmente habrá carreras [este año], porque queremos correr. Está en juego el futuro de MotoGP”, ha explicado Valentino en una entrevista con el periódico italiano La Repubblica.

Por si te lo perdiste: Lorenzo: “Creo firmemente que Rossi puede volver a ganar carreras”

Rossi está en permanente contacto con los responsables de MotoGP, como explicó el propio Carmelo Ezpeleta, asegurando que habla constantemente con el italiano, interesándose por cómo está la situación y los pasos que se están dando para que el campeonato arranque el 19 de julio en Jerez.

“Es importante para todos, para los pilotos ciertamente, pero también para los equipos, las personas que trabajan en el paddock, los patrocinadores. Hay muchísima gente trabajando en torno a esto y que necesita volver lo antes posible. Este año es fundamental correr carreras”, dice tajante.

Esperaba la elección de Yamaha

Volviendo a su futuro, Rossi valora la elección de Yamaha, que se decantó por renovar a Maverick Viñales y fichar a Fabio Quartararo, el francés que sustituirá a Valentino en el equipo oficial.

“Un poco me lo esperaba, no ha sido una sorpresa, pero me complace que Yamaha me haya ofrecido una moto oficial también para la próxima temporada. Cuando me retire echaré mucho de menos MotoGP, siempre he hecho de piloto. Pero solo vale la pena seguir si puedo ser rápido”.

Un futuro que, a priori, pasa por correr con Petronas.

“Veamos cómo va esta extraña temporada, pero el momento solo pienso en correr la primera carrera de 2020”.

(Pulsa sobre la imagen para verla en tamaño grande)

Galería Lista Alex Crivillé 1 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El campeón de 500cc en 1999 tan solo coincidió con Rossi en 2000 y 2001, antes de anunciar su retirada. Kenny Roberts Jr. 2 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Roberts privó a Rossi de ganar el título en su debut en 500cc en 2000. El estadounidense siguió en activo hasta mediados de 2007. Max Biaggi 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tetracampeón de 250cc, fue el principal rival de Rossi en sus inicios. Dejó MotoGP en 2005 para irse al WorldSBK, donde sumó dos títulos más antes de abandonar la competición en 2012. Casey Stoner 4 / 20 Foto de: Bob Heathcote El campeón de MotoGP en 2007 y 2011 se retiró en 2012 con solo 27 años. Jorge Lorenzo 5 / 20 Foto de: Yamaha Motor Racing El tricampeón de MotoGP fue capaz de ganar a Rossi con su misma moto. En 2019 se ha retirado después de su paso por Honda con 32 años. Dani Pedrosa 6 / 20 Foto de: Camel Media Service Pedrosa llegó a MotoGP en 2006 como la gran esperanza para vencer a Rossi, pero se retiró en 2018 sin poder llegar a hacerlo. Se fue con dos títulos de 250cc y uno de 125cc. Carlos Checa 7 / 20 Foto de: Gauloises Fortuna Racing Checa alcanzó la gloria fuera de MotoGP. En 2013 se retiró en el WorldSBK tras coronarse dos años antes. Loris Capirossi 8 / 20 Foto de: Ducati Corse Con dos títulos de 125cc y uno de 250cc, en MotoGP no pasó de la tercera posición. Lo dejó en 2011 con 38 años. Oliver Jacque 9 / 20 Foto de: Gauloises Fortuna Racing El campeón de 250cc en 2000 no llegó a triunfar en la categoría reina y se retiró en 2007. Troy Bayliss 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Como Rossi, Bayliss ha alargado su carrera en distintos campeonatos hasta más allá de los 40 años. Fue campeón del WorldSBK en 2001 antes de ir a MotoGP. Tras dejar la categoría, sumó otros dos títulos en el mundial de motos derivadas de serie en 2006 y 2008, cuando dejó el primer nivel. Colin Edwards 11 / 20 Foto de: Yamaha Motor Racing El bicampeón del WorldSBK se retiró en 2014 con 40 años cumplidos. Ben Spies 12 / 20 Foto de: Yamaha MotoGP Las lesiones llevaron al campeón del WorldSBK en 2009 a la retirada en 2013 con solo 27 años. Marco Melandri 13 / 20 Foto de: Gresini Racing Melandri ha colgado el casco este año con 37 años y el título de 250cc en 2002 en su palmarés. Stefan Bradl 14 / 20 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Aunque no está retirado oficialmente, el campeón de Moto2 en 2011 se recicló como probador de Honda desde 2018 tras un fugaz paso por el WorldSBK y ha participado en algunas carreras como wild card. James Toseland 15 / 20 Foto de: XPB Images El bicampeón del WorldSBK se retiró en 2011 tras haber coincidido con Rossi en MotoGP en 2008 y 2009. Gabor Talmacsi 16 / 20 Foto de: XPB Images El húngaro, campeón de 125cc en 2007, llegó a correr en MotoGP en 2009. Tetsuya Harada 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El japonés coincidió con Rossi en 2000 y 2002, cuando se retiró con 32 años y el Mundial de 250cc en 1993 en su haber. Mike di Meglio 18 / 20 Foto de: Avintia Racing El campeón de 125cc en 2008 corrió en MotoGP en 2014 y 2015. Sigue en activo en otras categorías como MotoE. Neil Hodgson 19 / 20 Foto de: Fabrice Crosnier El campeón del WorldSBK en 2003 solo coincidió con Rossi en MotoGP un año más tarde. Hiroshi Aoyama 20 / 20 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH El último campeón de 250cc en 2009 corrió en MotoGP hasta 2017.

Vídeo relacionado