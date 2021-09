Rossi garantiza que el VR46 “estará en la parrilla de MotoGP 2022”

Alcañiz.- La compra de las plazas de Avintia por parte del VR46 para competir a partir del próximo año en MotoGP llegaron acompañadas de grandes informaciones referentes a un supuesto patrocinio por parte de una petrolera propiedad de un príncipe saudí, que prometía una lluvia de millones para el proyecto liderado por Valentino Rossi.

Sin embargo, tal patrocinio no existió en ningún momento y, finalmente, los responsables del equipo con base en Tavullia tuvieron que admitir que, ahora mismo, están sin sponsor para 2022 y buscando el dinero para reunir el presupuesto mínimo para estar en la salida del campeonato.

De momento, la confirmación de los pilotos y los colores de las Ducati que iban a ser anunciadas esta semana, se han pospuesto hasta la próxima carrera de Misano, aunque nadie asegura ya que pueda producirse un nuevo retraso. En cualquier caso, la pareja formada por Luca Marini y Marco Bezzecchi está asegurada.

Ante toda esta situación, Rossi insistió este sábado, una vez más, en que él personalmente no ha llevado el peso de las negociaciones y que desconocía en qué punto está el equipo que lleva su nombre.

“Sinceramente, no se cuál es con precisión la situación con el príncipe. Hay algunos problemas críticos, pero afortunadamente no son realmente problema mío”, dijo Il dottore.

“Sólo sé qué haremos el equipo de MotoGP, para el que ya estamos trabajando muy duramente. No sé cuáles son las últimas actualizaciones, pero en cualquier caso estaremos en la parrilla de MotoGP el próximo año”, garantizó Rossi.

Por lo que hace referencia a su sábado en el Gran Premio de Aragón, Valentino se mostró contrariado con su posición en parrilla, penúltimo solo por delante de su compañero temporal Jake Dixon.

“Por la tarde probamos a trabajar con neumáticos diferentes y aunque mi ritmo no era ninguna maravilla, estaba en torno a la 15ª posición. Pero mi resultado final en parrilla ha sido muy malo (21º)”.

“Me he encontrado siempre en medio del tráfico y no he podido hacer una buena vuelta, no pude aprovechar todo el potencial de la moto. Mañana veremos cómo van las cosas, porque la elección del neumático está muy abierta y no todo el mundo sabrá hacer la elección idónea”, advirtió.

Por último, Rossi quiso mandar un mensaje de ánimo a uno de los alumnos más aventajados de su Academy, Pecco Bagnaia, que saldrá en pole y persigue su primera victoria en la clase reina.

“Pecco está yendo verdaderamente fuerte, pilota que da miedo y la Ducati oficial va muy fuerte, porque todo el equipo está haciendo un gran trabajo. Ha tenido varias vicisitudes durante la temporada, sobre todo ligadas a los neumáticos. De lo contrario, tendría muchos más puntos en el campeonato. Espero vivamente que mañana pueda ser el momento justo para que Pecco logre la victoria”, deseo la leyenda.

