Rossi: “Fue emocionante poder liderar la carrera algunas vueltas”

Phillip Island.- El italiano salió como un cohete cuando se apagó el semáforo en la parrilla, dejando ir los frenos en la primera curva, en la que, por el exterior, pasó a todos los pilotos que había delante y se colocó primero.

Valentino Rossi lideró las tres primeras vueltas y, al principio, parecía que tenía ritmo para estar con los de delante, hasta que, de pronto, empezó a perder posiciones de forma alarmante.

Tras estabilizarse la carrera, Il dottore logró mantenerse en el segundo grupo, luchando hasta el final por un cuarto puesto que, con la caída de Maverick Viñales en la última vuelta, se convirtió en un podio para Jack Miller.

“Correr en Phillip Island es siempre especial, es una pista preciosa. Al final llegué muy cerca de Miller, que ha hecho podio. He sido más competitivo respecto a los últimos fines de semana. Pero, naturalmente, debemos mejorar porque el resultado final no es fantástico. Por tanto, necesitamos tener un poco más de agarre para lograrlo”, dijo Rossi, octavo al final en la meta pero a solo un segundo de Miller, que fue tercero.

Lo más positivo para Valentino fue la salida y liderar la carrera durante los tres primeros giros.

“Ha sido emocionante salir tan bien y hacer algunas vueltas liderando la carrera en mi gran premio número 400. Lástima que no era suficientemente rápido, en la recta perdía muchísimo. Me faltaba agarre en salida, así que ha sido difícil, pero por algún motivo la carrera no ha sido del todo mala”.

En solo tres vueltas, Rossi pasó de ir primero a estar octavo, viendo como le adelantaba todo el mundo en la recta por velocidad.

“En cada vuelta perdía posiciones en la recta porque eramos un grupo muy grande. Si no lograba recuperar la posición durante la vuelta, cuando llegábamos a la meta perdía otra plaza, era el piloto más lento del grupo a nivel de velocidad punta. Al final fui capaz de pilotar de forma más suave para recuperar un par de posiciones”.

“Este fin de semana hemos encontrado un buen equilibrio de la moto en la frenada, y en la entrada de la curva me sentía mejor con el tren delantero. Pero nos faltaba agarre trasero, que es un poco el problema de la segunda parte de la temporada, algo que no somos capaces de resolver por el momento. Hay que mejorar ese punto”, insistió.

Este domingo, además de su gran premio 400, ha sido la carrera 44 consecutiva sin ganar para Valentino, su peor racha desde que está en el Mundial. Ahora llega Malasia, donde el pasado año estuvo liderando con solvencia la prueba hasta que se fue al suelo.

“Las expectativas para Malasia son difíciles de decir. El pasado año fui muy fuerte allí. Es una pista completamente diferente y muy complicada desde el punto de vista físico”, zanjó el italiano.