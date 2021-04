La semana anterior, el italiano terminó el 12º después de formar el cuarto en la parrilla de salida, y de ir perdiendo posiciones a medida que la carrera fue avanzando, condicionado por ese tremendo desgaste de la goma trasera que le martiriza desde hace ya varios años y que Yamaha no es capaz de resolver.

Fabio Quartararo, ganador de esta segunda prueba en Losail, fue 4,5 segundos más rápido que Maverick Viñales, que se había impuesto el domingo antes, interpretando la misma estrategia: salir de forma decente, mantenerse en el grupo de cabeza sin exigir demasiado a los neumáticos y apretar al final.

En el caso Rossi, esta vez empleó 1,2 segundos menos que hace siete días en completar las 22 vueltas de la carrera, una mejora menor a la de la mayoría.

Seguro que no le ayudó el verse el penúltimo (21º) en la parrilla, su peor posición de arranque desde que compite en MotoGP, una eventualidad que demuestra que, además de no tener consistencia en las tandas largas, tampoco es contundente a una vuelta rápida.

“Empezar desde tan atrás es muy complicado. Mi ritmo no fue bueno, pero tampoco desastroso. Esperaba que fuéramos mejor, porque esta mañana [en el warm up] encontramos algo que pensé que me permitiría estar con el grupo de delante. De todas formas, lo único que cuenta son los resultados”, resumió Rossi, visiblemente cansado.

“Tenemos que mejorar el agarre trasero. Fui más rápido que la semana pasada, pero no es suficiente”, añadió el piloto del equipo Yamaha Petronas, que comparte la 14ª posición de la tabla general de puntos con Franco Morbidelli, su vecino de taller, 12º en el Gran Premio de Doha.

Rossi y su equipo técnico, con David Muñoz al frente, lo están probando todo para encontrar la forma de mantener con vida el neumático trasero hasta los últimos giros. Incluso recuperar el basculante de aluminio. Hasta ahora nada funciona.

“Utilizamos el basculante de aluminio por las vibraciones que notaba en el tren trasero. Con él, las controlamos un poco más”, matizó el multicampeón.

Las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

