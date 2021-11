Rossi: "Si de joven hubiera trabajado tanto como ahora, podría haber ganado más"

Cheste.- Valentino Rossi puso este domingo punto final a 26 años de carrera deportiva terminando en una más que honorable 10ª posición en el Gran Premio de Valencia de MotoGP. El italiano celebró con los fans, con el resto de pilotos, con todos los equipos, amigos y allegados en la pista tras la carrera, momentos de emoción y también de reivindicación.

Tras ganarlo todo hasta 2009, Rossi se ha mantenido al máximo nivel durante más de una década en la clase reina, pero ya sin poder sumar ninguna corona más de campeón, pero demostrando que trabajaba como el que más.

“Si me hubiera esforzado y trabajado tanto al principio de mi carrera como lo he hecho en los últimos diez años, aún habría podido ganar más”, valoró el nueve veces campeón del mundo. “Pero cuando eres joven ya se sabe que eres un poco más idiota”, bromeó Rossi, justificando alargar su vida deportiva hasta pasados ampliamente los 42 años.

Rossi ha tenido que pelear en las últimas carreras entre mantener la concentración competitiva y atender los compromisos de una retirada legendaria.

“Fue un fin de semana muy especial, no me lo esperaba. Estaba un poco preocupado por este, el último fin de semana, porque no sabía si iba a poder estar concentrado o triste”, admitió.

“Me han hecho muchos regalos, desde las motos con las que gané mis títulos, hasta los pilotos de la Academy, que llevaron mis cascos”, dijo emocionado.

Ni en el último momento, Valentino dejó de ser piloto y demostrar su ambición y ganas de ganar.

“Estoy feliz porque he cerrado mi carrera deportiva como uno de los diez mejores pilotos del mundo”, en relación a su magnífico 10º puesto en carrera, uno de sus mejores resultados del año.

Pese a que no ha parado de recibir homenajes durante todo el fin de semana, Valentino quiso destacar el detalle de los pilotos de la Academy.

“El mejor homenaje fue los cascos de los pilotos de la academia”, al utilizar todos ellos un casco inspirado en el diseño de los cascos con los que Valentino ganó un Mundial, incluido el de 2004, que utilizó Pecco Bagnaia para ganar la carrera como parte de su homenaje.

“Pecco me ayudó a meterme el sábado en la Q2, y desde ese momento me metí totalmente en la carrera”, apuntó.

“Fue un click, durante la carrera mantuve la concentración como si luchara por el título. Y eso no es fácil, porque tuve muchas cosas que hacer desde el lunes. Pero no cometí ningún error”, se felicitó.

Un Bagnaia que, de alguna manera, recoge el testigo de Valentino en MotoGP, que también señaló a Franco Morbidelli.

“Creo que Pecco y Franco pueden pelear por el título en el futuro”, dijo, dejándolos como herederos.

Para el #46, lograr terminar en Valencia en el top 10 fue el mejor de los regalos.

“La temporada no ha sido fácil, era crucial porque debía tomar la decisión de retirarme. En Portugal hablamos con el equipo, y les dije que no quería terminar el último en Valencia, ha sido un buen final”, insistió.

“Durante la carrera no quise pensar en que era la última. Fue una prueba psicológica mantenerme centrado solo en la carrera”.

Se lo pasó tan bien en este último fin de semana que Rossi lamenta que haya terminado.

“Lo que lamento es que se ha terminado. Seguramente será más difícil en las próximas semanas, meses y seguramente en marzo, cuando todo vuelva a empezar y yo esté en mi casa”.

Otro de los ‘regalos’ que recibió Rossi fue la visita de Ronaldo Nazario, su ídolo futbolístico de la época en el Inter de Milán.

“Ronaldo me enseñó a estar al otro lado, a sentir un poco lo que los fans sienten al verme a mí”, admitió.

Le pidieron, en su última rueda de prensa, que repasara los momentos de su carrera en los que hubiera actuado de otra manera.

“Si pudiera volver atrás, seguramente en 2006 trataría de estar más concentrado. En 2015 hice todo lo que pude, pero no fue culpa mía. En 2006 era normal perder después de tanto tiempo ganando”, dijo, antes de admitir que “el 2015 me ha hecho daño”, en referencia al Mundial que perdió precisamente en Valencia.

Por último, el Il dottore, que no mostró ni grandes emociones ni mucho menos lágrimas en su última aparición ante los medios, explicó el motivo de su tranquilidad.

“Sinceramente, pensaba que estaría muy triste y desesperado, y en lugar de eso me he divertido mucho (en la carrera). Y eso ha sido una gran sorpresa”, zanjó el astro de Tavullia.

Foto de grupo con Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 32 Foto de: Media VR46 Despedida de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Despedida Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Despedida Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Despedida de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Despedida de Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 17 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 19 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 20 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 21 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motos de Valentino Rossi 22 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motos de Valentino Rossi 23 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motos de Valentino Rossi 24 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Motos de Valentino Rossi 25 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 26 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 28 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 29 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 30 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 31 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images