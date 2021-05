Rossi: "Las carreras flag to flag son peligrosas"

La carrera de MotoGP en Le Mans comenzó en seco, pero los pilotos tuvieron que entrar a cambiar de motos al final de la quinta vuelta, cuando apareció la lluvia.

El irrupción del agua sobre el asfalto pilló desprevenidos a varios pilotos, y ahí llegaron la caída de Joan Mir antes de poder llegar al pit lane y la salida de pista de Jack Miller en el último sector por bloquear frenando.

Cuando le preguntaron su opinión sobre las carreras flag to flag, Rossi contestó: "Personalmente, no me gustan las carreras flag to flag, sobre todo porque son más peligrosas. Más que el estrés, es difícil, es más peligroso. A veces tenemos que ir con el neumático slick en mojado, y viceversa".

"Prefiero una carrera larga de 45 minutos, porque puedes poner tu ritmo, puedes hacer tu estrategia. Aquí es más complicado", justificó.

Il Dottore exhibió un buen ritmo sobre mojado en el warm up del domingo y, en general, estaba completando un fin de semana más sólido en Le Mans después de haber mejorado su Yamaha en el test posterior a la carrera de Jerez de hace dos semanas.

Al final, Rossi terminó la carrera de Francia en la 11ª posición, después de que aparecieran los habituales problemas de tracción de Yamaha, pero cree que en condiciones completamente de mojado o de seco podría haber luchado por el top 10.

"Las condiciones mixtas fueron una auténtica pena para nosotros porque yo era fuerte sobre mojado", afirmó. "Por la mañana fue un buen warm up, fui rápido en mojado. Mi ritmo no fue tan malo en seco, así que podría haber hecho una buena carrera. Al final es una pena, podíamos haberlo hecho un poco mejor".

"Creo que también podíamos haber salido con el neumático medio de lluvia en lugar del blando, pero sinceramente esperábamos que lloviera mucho más tarde".

"El resultado no es nada especial, pero sigue siendo un fin de semana mejor en el que confirmamos la mejora en el test de Jerez. No estuve tan mal, pude mantenerme en la lucha por el top 10. Pero la carrera fue así", remachó.

Las mejores fotos del caótico GP de Francia 2021 de MotoGP

