Rossi saca un dedo de la leva del freno para ganar estabilidad

La igualdad técnica en MotoGP llega a unos extremos que se pelea cada décima en los más mínimos detalles. Cada acción, cada postura cuenta y Valentino Rossi explicó este viernes en Motegi que ha cambiado sus costumbres a la hora de frenar para tratar de generar un recorrido más estable de la horquilla delantera de su Yamaha M1.

El esfuerzo del italiano se ha visto en sus continuos cambios de estilo en los últimos años para poder pelear con las nuevas generaciones de pilotos, más jóvenes y muy rápidos.

Cada piloto tiene sus costumbres y a la hora de hacer presión sobre la leva del freno delantero, algunos optan por utilizar dos o tres dedos, en algunos casos extremos solo uno, como hace Marc Márquez, que utiliza el dedo índice.

El pasado año el fabricante de frenos Brembo describía la frenada de algunos pilotos de MotoGP, según aquel informe Rossi utilizaba tres dedos, índice, medio y anular, suprimiendo ahora el anular y utilizando solo los dos primeros, como se puede ver en las imágenes comparativas: a la izquierda una foto de Japón 2018 y, a la derecha, otra de este viernes en Motegi.

Maverick Viñales y Jorge Lorenzo utilizan siempre dos dedos y como dato curioso, Brembo aseguraba que Kenny Roberts Jr., campeón en 2010, era capaz de combinar, utilizaba un dedo para frenar, excepto cuando la frenada era muy fuerte y entonces lo hacía con dos dedos.

“He cambiado mi frenada, de tres dedos a dos (sobre la leva), para que el recorrido de la horquilla sea más lineal”, explicó Valentino este viernes.

Rossi siempre había utilizado tres dedos, pero ahora solo hace presión con dos con la finalidad, según él, de buscar más estabilidad a la hora de hundir el tren delantero en las fuertes frenadas de Motegi, un circuito claramente de stop & go, con seis grandes aceleraciones y frenadas.

“Las motos han cambiado, por el freno motor y por el agarre del neumático delantero, por tanto hay que estresar menos el freno, en teoría se necesita frenar menos para parar más la moto. Es algo que quería probar, el problema es que durante un fin de semana de gran premio no tienes tiempo casi para nada. Hay que cambiar un poco algunas cosas, la leva y la bomba (del freno), pero no fue mal el experimento hoy. Es un poco como si un jugador de baloncesto prueba a cambiar su forma de tirar los triples después de 25 años, no es fácil”, explicó el italiano.

“En los últimos años también ha ganado importancia el freno trasero, y los pilotos jóvenes lo usan muy bien. Yo lo había utilizado solo alguna vez, cuando me iba largo en la frenada, ahora se usa bastante más”, zanjó el #46.