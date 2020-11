Rossi: “Parecía una broma, di positivo pero me dijeron que era imposible”

Rossi se pedió dos carreras por dar positivo por COVID-19 y permaneció 21 días confinado en su casa. Tras reaparecer el pasado sábado en el Gran Premio de Europa, este martes un nuevo test PCR indicó que había dado positivo, lo que dejó absolutamente descolocado al piloto de Yamaha.

“La prueba de ayer por la mañana (miércoles, que fue negativa) me tranquilizó mucho, mi doctor me dijo que no era posible que diera positivo otra vez y había que repetir el test del martes. Me dijo que iba a salir negativo y que era imposible que saliera otra vez positivo después del positivo de la pasada semana. La prueba de ayer (la tercera) me la dieron esta mañana y fue un alivio. La verdad es que parecía una broma, positivo, negativo… al final estamos aquí”.

“Es difícil, porque ya estaba cansado de esto, necesité mucho tiempo para dar negativo la semana anterior, me dijeron que algo no había ido bien en la prueba del martes, no que fuera negativa, pero eso es algo que sucede a menudo a los que han tenido COVID y que el próximo seguramente sería negativo.

“Pero la posibilidad de volver a dar positivo ya me había hecho volver un poco al agujero cuando pensaba que ya lo había logrado superar. Lo importante, sin embargo, es que estoy aquí, me siento bien. No tuve ningún problema físico. Es importante empezar mañana por la mañana, porque parece un fin de semana diferente: la semana pasada fue muy difícil para todos los pilotos de Yamaha, pero esta vez la previsión meteorológica es mejor para todo el fin de semana. Con más agarre, esperemos ser más competitivos. Ya he trabajado con mi equipo, he visto mi moto, y eso fue otro buen descanso”.

A Valentino le preguntaron sobre la decisión de Andrea Dovizioso, que anunció que no va a competir en 2021 y se toma el año sabático.

“Son cosas personales, a mí siempre se me hace antipático cuando otro piloto habla de mí sin conocer mis motivaciones, la edad es solo un factor. Dovi es un gran aficionado y apasionado de las motos, va a correr con los amigos y se divierte con el motocross. Nadie puede poner en duda su pasión. Para seguir compitiendo hay que tener pasión, pero no solo eso. El se ha tomado un año sabático y ahora veremos cuánto le hace falta a él MotoGP el próximo año”, zanjó il dottore.

