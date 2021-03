El italiano no dio señales de vida durante el primer test de pretemporada, el pasado fin de semana en Qatar. Sin embargo, en el arranque de la segunda tanda de entrenamientos de pretemporada, Valentino dio un paso adelante, acabó el 13º y aseguró que “vuelvo a sentirme piloto”.

Pero el #46 subió la apuesta y este jueves, en el cuarto día de test, segundo de la segunda tanda, logró algo que no había conseguido en sus muchos años girando en el desierto de Losail, bajar al 1:53, un tiempo que le llenó de satisfacción.

“Hoy hemos sido capaces de mejorar el rendimiento respecto a ayer. Hemos trabajado mucho sobre la moto, encontrando nuevas soluciones. He podido hacer un buen time attack, logrando girar en 1:53.9. Todo el mundo es muy rápido, pero hoy he podido mejorar mi posición, y sobre todo mi ritmo de carrera. He hecho varias vueltas en 1:54 de paso, por tanto ha sido una jornada muy positiva”, resumió Rossi este cuarto día de test.

Valentino le dio importancia al hecho de haber logrado su giro más rápido jamás logrado en una pista donde ha rodado tanto.

“Hacer este tiempo no es algo tan obvio. He estado compitiendo durante muchos años aquí, así que hacer 1:53 por primera vez fue una gran satisfacción. Incluso aunque las motos y los neumáticos hayan mejorado, significa que estoy pilotando bien y que estoy ahí”, subrayó satisfecho.

Rossi recordó lo mal que lo pasó el año pasado, sobre todo en la segunda parte de la temporada, cuando sufrió muchas caídas y contrajo el virus.

“El año pasado, cuando volví después de contagiarme de la COVID-19 me costó mucho, venía también de un periodo con algunas caídas. Este test, por tanto, es importante porque me ha permitido reencontrarme con un rendimiento adecuado. Entre ayer y hoy hemos podido mejorar la moto para poder pilotarla mejor, hasta el punto que mi tiempo de hoy es el mejor que he logrado nunca en Qatar. Es, sin duda, el mejor modo de preparar la temporada”.

Yamaha suministró a sus pilotos un nuevo guardabarros delantero con una diseño bastante diferente a lo habitual.

“Tenemos un guardabarros muy particular, que la Yamaha ha diseñado para mejorar la aerodinámica y también la refrigeración, pero no me gustó mucho, porque la moto se hace más difícil de pilotar”, advirtió.

Las restantes tres Yamaha coparon los tres primeros puestos de la hoja de tiempos, lo que parece indicar que la moto está lista para el gran premio.

“Es una buenísima señal, pero estamos realmente todos ahí mismo, habrá que esperar a la carrera (28 de marzo), porque cuando estemos todos juntos se podrá entender cómo irá la cosa. Pero seguramente es una buena señal”, insistió.

El tiempo de Rossi animó a preguntarle por la posibilidad de hacer podio en la primera carrera, y qué le falta para poder lograrlo.

“He mirado un poco los ritmos y debo decir que Viñales está muy fuerte. También Quartararo es más rápido que yo, luego están las Ducati, las Suzuki y Morbidelli, pero creo que a nivel de ritmo de carrera estamos similar, por tanto no estamos mal. Mañana tenemos una nueva jornada para mejorar y no estamos lejos de los más rápidos”, se aventuró Il dottore.

Las fotos de Valentino Rossi en el test de MotoGP en Qatar

