RNF-Aprilia persigue su primer fin de semana 'limpio' de la temporada

Los accidentes, caídas y lesiones se han convertido en una plaga en el arranque de la temporada 2023 de MotoGP, y para entenderlo solo hay que saber que tres de los once equipos que toman parte en el campeonato aún no han podido cerrar ni un fin de semana completo con sus pilotos titulares, mientras que un cuarto, Repsol Honda, solo lo pudo lograr en el pasado Gran Premio de Francia, quinta parada del calendario, por más que sus dos pilotos, Marc Márquez y Joan Mir, acabaran la carrera del domingo por los suelos.

Ni Ducati, ni GasGas-Tech3 han podido, hasta ahora, contar con su alineación titular en un gran premio entero, después de las grave lesión de Pol Espargaró el viernes del Gran Premio de Portugal, y de la fractura en la espalda de Enea Bastianini el sábado, en la carrera sprint, de ese mismo fin de semana. Espargaró tenía la intención de reaparecer en Mugello, pero no recibió el OK de los médicos, mientras que Bastianini, tras intentarlo en Jerez, desistió el sábado y se saltó Le Mans, esperando poder volver ya completamente recuperado este viernes en el Gran Premio de Italia.

La palma, sin embargo, se la lleva la formación RNF-Aprilia, que ha tenido a sus dos pilotos lesionados prácticamente todo lo que llevamos de curso. Raúl Fernández se ha visto acosado por un episodio de síndrome compartimental desde el inicio de la temporada, teniendo finalmente que pasar por el quirófano y tratando de reaparecer, de forma fallida, en la última cita de Francia. Con tres semanas de parón para recuperarse, el español espera poder, por fin, hacer un fin de semana sin molestias, algo que no ha podido disfrutar en lo que llevamos de temporada.

"Tuvimos tres fines de semana libres, lo que fue bueno para mi brazo. He tenido tiempo para recuperarme y para prepararme físicamente. Este fin de semana no quiero esperar nada especial. Primero tenemos que ver cómo funciona mi brazo. Si todo va bien, por supuesto intentaremos hacerlo lo mejor posible y también disfrutar, que es mi principal objetivo. Tengo curiosidad por ver si el brazo me da algún problema después de este inicio de temporada complicado, en el que el brazo me estaba dando bastantes problemas", apuntaba Raúl en la previa difundida por RNF.

Oliveira, mejora de última hora

La mala suerte se ha cebado también con Miguel Oliveira. El portugués fue embestido por Márquez el domingo de Portimao, y derribado por Fabio Quartararo en la carrera larga de Jerez, dos accidentes que dejaron secuelas en el corredor que sin ninguna responsabilidad en ambas acciones solo ha podido completar una carrera en 2023, la de Austin, en la que acabó quinto.

Hace diez días, en una entrevista en una radio de su país, Oliveira dejaba en el aire su participación en el Gran Premio de Italia, sin embargo una "mejora en los últimos días" permitirá al portugués viajar hasta Mugello y tratar de conseguir el apto de los médicos para tomar parte en el fin de semana italiano.

"Tengo muchas ganas de ir a Mugello. Sin duda, ahora la mayor incógnita es cómo voy a ser físicamente capaz de manejar una pista tan dura con la MotoGP. En los últimos días he notado una mejora, así que espero que sea suficiente para llegar y ser competitivo", explica Miguel en un comunicado del equipo.

"Ese es el objetivo principal. Sé que necesito más experiencia con la moto y necesito más carreras, pero en este momento es prioritario volver fuerte y al 100%. Iré a Mugello con eso en mente y espero que podamos convertirlo en un buen fin de semana. Estoy deseando volver a ver a todo el equipo", añade el corredor, que tras toda una vida en KTM debuta este año al manillar de una Aprilia.