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Rivola, sobre lo rápidas que serán las MotoGP de 850cc: "Lo hecho, hecho está"

¿Podría haber bastado el cambio de Michelin a Pirelli para mejorar la seguridad en MotoGP, sin necesidad de reducir la cilindrada a 850cc? Los responsables de Ducati y Aprilia no lo afirmaron abiertamente.

Richard Asher

Editado: 18 oct 2026, 15:05

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Los responsables de Aprilia y Ducati en MotoGP mantienen una postura diplomática ante las sugerencias de que el costoso cambio a motores de 850cc para 2027 podría no ser tan efectivo como se espera a la hora de reducir la velocidad de las motos.

El jueves del Gran Premio de Indonesia, Massimo Rivola (Aprilia) y Gigi Dall'Igna (Ducati) comparecieron en una rueda de prensa especial. En ella, se les preguntó su opinión sobre los millones que se están invirtiendo en desarrollar motos en principio más lentas que, según los primeros indicios, ya están registrando tiempos por vuelta similares a los de las actuales máquinas de 1000cc.

Los primeros ensayos con los nuevos prototipos han puesto de manifiesto que los neumáticos son el factor determinante en el rendimiento en las curvas, y no la cilindrada del motor.

La expresión facial de Rivola ante la pregunta sugería que se había planteado una cuestión que ya se le había pasado por la cabeza más de una vez. Pero a la hora de elegir sus palabras, se mostró cauteloso.

"Es mejor mirar hacia adelante que hacia atrás, ya que lo hecho, hecho está", afirmó el director general de la casa de Noale, prefiriendo centrarse en el hecho de que la velocidad en recta debería disminuir, aunque los tiempos por vuelta no lo hagan.

"Marco Bezzecchi y Jorge Martín alcanzaron los 368,6 km/h en Mugello, y eso es bastante. Así que quitar más o menos 50 [caballos] sin duda reducirá esa velocidad", dejó claro.

Michele Pirro, Ducati GP27 850 cc

Foto: GPOne

"Por lo que estamos viendo, como dices, los tiempos por vuelta siguen siendo bastante rápidos. Al mismo tiempo, los pilotos comentan que la moto es más manejable. Así que quizá puedan controlarla un poco mejor y, al mismo tiempo, ahorrar algo de combustible".

"Además, no sabemos si el tiempo será el mismo a lo largo de la distancia de una carrera. A una sola vuelta, por el momento, las motos parecen bastante rápidas. Quizá en algunos circuitos sean muy rápidas, mientras que en otros la diferencia con respecto a las de 1000cc sea mayor".

Dall’Igna, que fue el primero en responder a la pregunta, también mencionó la reducción de la velocidad en recta como la principal ventaja en materia de seguridad: "Sinceramente, creo que la razón principal por la que nos gustaría reducir el rendimiento no es el rendimiento en sí mismo, sino la velocidad", afirmó el director general de Ducati Corse.

"La velocidad a la que los pilotos llegan a la curva. Y por esa razón, hemos querido reducir la potencia del motor y su cilindrada. Así que creo que, aunque el tiempo de vuelta se acerque bastante a los de 2026, podríamos ganar algo en seguridad. Sinceramente, creo que es una buena idea. Es un paso que tenemos que dar".

Pirelli, que asumirá el papel de proveedor de neumáticos para la próxima temporada, en teoría aún podría realizar ajustes en el nivel de rendimiento que ofrecen sus compuestos. Rivola concluyó su respuesta destacando ese aspecto: "Sí, sin duda, el neumático es un factor diferenciador que aún es un poco desconocido".

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