Rivola: "MotoGP necesita un segundo gran premio en Estados Unidos"

El Mundial de MotoGP vivió este martes algo que puede ampliar significativamente su promoción en el mundo. El campeonato dio la bienvenida al equipo americano Trackhouse, procedente de la NASCAR, como nuevo miembro de la parrilla, tomando el relevo del RNF Racing, a quienes no se les permitió inscribirse en el campeonato de 2024 por infringir en varias ocasiones el Acuerdo de Participación.

Así, esta nueva escuadra, de la que son propietarios el ex piloto Justin Marks y el cantante Pitbull, se ha hecho cargo de la estructura que fundó Razlan Razali, incluyendo sus pilotos, el español Raúl Fernández y el portugués Miguel Oliveira, y su acuerdo con Aprilia, por lo que seguirá siendo su equipo satélite.

En Trackhouse son ambiciosos, ya que, tal y como informó Motorsport.com la pasada semana y confirmó posteriormente Massimo Rivola, CEO de Aprilia, sus planes incluyen que estén mucho más unidos a la casa de Noale. Eso pasa por contar con material oficial, al estilo de lo que es el Prima Pramac Racing para Ducati. Quieren ser, en definitiva, un equipo satélite pero de pleno derecho, 'pata negra'.

A su vez, el campeonato ve esta llegada como una oportunidad de oro de seguir con su crecimiento, para salir de su reciente crisis de popularidad, y penetrar en el mercado estadounidense, un objetivo perseguido por todas las disciplinas de motorsport y que ahora está consiguiendo la Fórmula 1, gracias a fenómenos como el de 'Drive to Survive'.

Al hilo de esto, Massimo Rivola no se ha quedado atrás y, este martes, tras la presentación en sociedad de Trackhouse celebrada en Milán, el italiano confirmó en los micrófonos de Sky Sport Italia que ya ha pedido al campeonato y a Dorna, su promotor, tener una segunda carrera en suelo estadounidense.

"Lo que le dije a Dorna es que ahora necesitaremos un segundo Gran Premio en el norte de Estados Unidos", dijo Rivola. "Sé que se está trabajando para ampliar nuestra penetración en Estados Unidos. La Fórmula 1 tiene una gran ventaja porque puede correr en las ciudades, carreras urbanas".

"Nosotros no podemos, y tenemos que encontrar vías alternativas. Creo que tenemos un espectáculo único. Hemos tenido muchos campeones americanos en el pasado, y quién sabe si en el futuro tendremos otro con Trackhouse y Aprilia", siguió el dirigente transalpino.

Hay que recordar que MotoGP ha llegado a tener hasta tres grandes premios en Estados Unidos en una misma temporada. En 2013, la primera edición del GP de las Américas en Austin coincidió con la última ronda en Laguna Seca y con la antepenúltima de Indianápolis. La cita del Templo de la Velocidad coincidió con la de Texas hasta 2015. Desde 2016, MotoGP solo visita Austin, a principio de temporada, y formando un tándem en América con Argentina.

Por otra parte, Rivola también comentó ese deseo de Trackhouse de ser un equipo lo más cercano al oficial de Aprilia: "No podíamos dejar pasar una oportunidad que sobre el papel era muy estimulante, tanto a nivel de marca como de mercado, pero también a nivel técnico, porque las exigencias de Trackhouse son importantes, para ofrecer motos lo más parecidas posibles a las oficiales. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Es fantástico tener un equipo americano en MotoGP, y el hecho de que sea con Aprilia es realmente genial".

Y finalmente, Rivola habló de Razlan Razali y del CryptoDATA, el sponsor rumano que le sustituyó como accionista mayoritario del RNF, y que finalmente no pudo cumplir con sus promesas con el equipo: "Me sentí muy bien trabajando con Razlan Razali pero, al final del año pasado, había perdido el patrocinador principal y encontró una solución que no funcionó. Lo siento por él a nivel humano, pero estoy convencido de que volveremos a verle en el paddock, porque todo el mundo le quería en MotoGP. Le deseo lo mejor, pero hoy tenemos que mirar hacia delante, no hacia atrás", remachó.