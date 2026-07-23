Rivola pasa la pelota a Marc Márquez: "Él es el favorito"

Aunque el principio de la temporada 2026 de MotoGP pintaba como un camino de rosas para Aprilia, la realidad ha terminado por ser muy distinta. La casa de Noale arrancó el curso como una gran contendiente al campeonato y después como aparente referencia, por delante de Ducati y con cinco victorias en siete grandes premios, llevada en volandas por un Marco Bezzecchi que ya había triunfado en las dos últimas carreras de 2025.

Sin embargo, la situación parece haber dado un importante giro, de casi 180 grados. Sobre todo, por la aparición en la partida de Marc Márquez. El vigente campeón del mundo empezó su defensa del título lastrado por la lesión en el hombro derecho que sufrió en Indonesia en 2025. Sin correr desde entonces hasta Tailandia 2026, el #93 pronto notó que algo no iba bien. Y tras un arranque de sufrimiento, volvió a operarse para corregir daños después de una caída en Le Mans, sin correr aquel domingo ni en Montmeló.

Márquez volvió a la acción en Mugello, donde completó un buen retorno, pero saliendo a 102 puntos de Bezzecchi, es decir, del liderato de la general. Pero, desde entonces, la parrilla de la categoría reina ha visto cómo el español ha ganado tres de las últimas cuatro carreras largas, con dos dobletes junto a la sprint del sábado. Teniendo que resistir únicamente en Assen, el de Cervera se ha impuesto de manera autoritaria en Balaton Park, Brno y Sachsenring.

Mientras tanto, Aprilia, con una serie de tiros en el pie, ha visto cómo se le ha puesto cuesta arriba un título que, para algunos, solamente ellos podían perder. Bezzecchi ha acumulado cuatro ceros dominicales consecutivos, con caídas y el incidente de Brno, lo que le ha hecho perder el liderato del Mundial. Mientras tanto, ha sido Jorge Martín quien le ha tomado el relevo en la delantera de la tabla, pero en modo supervivencia, sin estar del todo cómodo con la RS-GP y con su físico. Así, Márquez se ha ido de vacaciones a únicamente 18 puntos del de San Sebastián de los Reyes.

Además, en el apartado técnico, la gran ventaja de la que parecía disfrutar Aprilia se ha diluido, y ahora Ducati es capaz de plantarles cara en casi todos los circuitos. Por tanto, ahora está en entredicho el favoritismo para ganar el título. Por ejemplo, el propio Márquez siempre sostuvo que ese rol reside en la casa de Noale, y no en él.

Tras el GP de Alemania, el CEO de Aprilia, Massimo Rivola, fue uno de los protagonistas de un acto en el que el Ministro de Asuntos Exteriores de Italia nombró embajadores deportivos a diversas estrellas del motociclismo italiano, entre ellos al lesionado Marco Bezzecchi, a quien su jefe representó presencialmente.

Evento “MOTO D’ITALIA – CULTURA OLTRE LA PISTA”, con Massimo Rivola y Antonio Tajani, Ministro de Asuntos Exteriores de Italia

En declaraciones a 'Sky Sport MotoGP', la televisión que retransmite el campeonato en Italia, el que fuera ex de Ferrari en la F1 pudo abordar la situación del mundial. Rivola aprovechó para pasar la pelota del favoritismo a Márquez, apuntando a él como el favorito, aunque sigue pensando que la batalla por la corona llegará viva hasta las últimas carreras.

"Como siempre he dicho desde el principio, no miramos la clasificación, y mucho menos ahora. Sabemos que tenemos pilotos muy fuertes, tanto nosotros como nuestro equipo satélite", empezó diciendo Rivola.

"Sabemos que la moto es muy competitiva, así que siempre he pensado que éste sería un campeonato del mundo que estaría en juego hasta la última carrera. Es fantástico formar parte del juego, y es fantástico formar parte de un desafío totalmente italiano por un título mundial de este nivel".

"Como he dicho, creo que nos lo jugaremos hasta la última carrera. Sabemos que hay un tal Marc Márquez ahí que claramente tiene la ventaja de todos los pronósticos, es el favorito, pero nunca nos daremos por vencidos", finalizó.