Rivola: "No creo que Ducati sufra; solo que Aprilia hizo algo especial en Buriram"

Si había alguien feliz además de Marco Bezzecchi este pasado domingo en Tailandia, ese era Massimo Rivola. Todos esperaban con ganas el arranque de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, pero el CEO de Aprilia probablemente tenía más que nadie, habida cuenta del gran nivel que mostró la RS-GP a finales de 2025 y en la pretemporada de este año, con su piloto con el dorsal #72 siendo el segundo más rápido en Sepang y la referencia en Tailandia.

Una tendencia que se mantuvo en Buriram, puesto que Bezzecchi fue el más rápido en los entrenamientos libres, confirmándose como el gran favorito. El sábado, pese a que logró la pole, fue más un día de gran traspiés, ya que sufrió tres caídas, destacando la de la carrera al sprint que le dejó con 0 puntos. Pero el domingo pudo resarcirse con una espectacular victoria en la prueba principal del fin de semana, ganando por más de 4 segundos sobre el resto.

A eso hubo que sumar una actuación descomunal de Aprilia, puesto que la casa de Noale coló a sus cuatro motos en el Top 5, con Raúl Fernández tercero, Jorge Martín cuarto y Ai Ogura quinto. Un resultado así reforzó la idea de cada vez más personas de que el fabricante con sede en Milán es ahora la referencia de la categoría reina, mientras que Ducati, otrora dominante indiscutible, titubeó notablemente en Tailandia.

El llantazo de Marc Márquez al final de la carrera larga hizo esfumar todas las opciones de un posible podio, poniendo fin a una racha de 88 pruebas dominicales consecutivas con al menos una Desmosedici en el Top 3. Pero más allá del vigente campeón del mundo, el resto de pilotos de la casa de Borgo Panigale estuvieron más perdidos, con Fabio Di Giannantonio como el mejor clasificado, sexto, delante de Franco Morbidelli, octavo, y Pecco Bagnaia, noveno.

Para un feliz Rivola, el paso adelante de Aprilia es, sin duda, una realidad, como también dicen sus pilotos. Pero el dirigente italiano no cree que Ducati esté sufriendo más que en el pasado, sino que lo que pasó en el circuito de Chang este pasado fin de semana -donde, por cierto, se llevaron los neumáticos con carcasa especial reforzada con los que la Aprilia siempre ha brillado- se debe más a que su marca hizo "algo especial" para adaptarse a las duras condiciones y destacar sobre el resto.

"Esperemos que en Europa aún nos vaya mejor que en las pruebas transoceánicas", empezó valorando Rivola el pasado domingo, en un encuentro con los medios, en el que estuvo presente Motorsport.com. "Creo que los cuatro pilotos han hecho algo excepcional, a su manera. Marco porque se fue volando. Jorge porque hace tres semanas estaba solo dando pedales [convaleciente de sus operaciones]. Raúl, por el problema que tiene en el hombro. Y Ai, porque ha recuperado muchas posiciones".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

Sin embargo, el CEO de la casa italiana no se fía de la competencia: "Creo que el piloto a batir será Marc, y que Pedro Acosta estará allí todas las carreras". Respecto al ganador, Bezzecchi, destacó su actuación y no quiso hacer sangre de su error el sábado, cuando se cayó en la carrera corta: "Marco es un piloto muy inteligente, no necesita que yo le meta más presión de la que ya se mete él mismo, tras el error de la sprint".

"Si miramos el ritmo, creo que el único que estuvo por delante fue Bezzecchi. No creo que Ducati esté sufriendo; simplemente Aprilia hizo algo especial en Buriram. Si esto se confirma en las próximas carreras, esto será buena noticia", prosiguió.

Además, Rivola recordó que sus cuatro corredores llevan el mismo material oficial, la moto de 2026: "Las cuatro Aprilia son idénticas; simplemente, les damos lo que les hace ir más cómodos. Los cuatro son pilotos de fábrica. Lo bueno que tenemos es que cada elemento que introducimos, funciona", cerró.