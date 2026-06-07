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Rivola señala a Martín: "Error suyo cien por cien; ha privado a Bezzecchi de una buena carrera"

No se ando con rodeos Massimo Rivola este domingo por la tarde en Balaton Park, al otorgar la culpa "cien por cien" a Jorge Martín por el accidente de la primera curva, dando a entender que privó a Marco Bezzecchi de una posible victoria.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Momento en el que Martín impacta en la moto de Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martín perdió el control de su Aprilia en la salida del Gran Premio de Hungría, en la frenada de la primera curva, cuando el español, que había salido octavo, trataba de ganar seis posiciones en la frenada, un optimismo que le llevó al suelo y que arruinó la carrera de Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Fabio Di Giannantonio y Fermín Aldeguer, todos con ritmo para luchar por el podio.

Por la acción, el Panel de Comisarios de MotoGP decidió castigar al corredor español con una doble vuelta larga para la carrera de Brno, dentro de dos semanas, dejando clara la culpabilidad de la acción, en al que, además, se vio implicado el líder del campeonato, Bezzecchi, que hasta ahora había logrado puntuar todos los domingos, lo que, seguramente, hizo subir la temperatura en el garaje de Aprilia, donde sueñan con ganar su primer título este año.

"Afortunadamente no ha habido ninguna fractura ni lesión importante", se felicitaba Massimo Rivola, CEO del equipo italiano, que tomó la decisión de salir a dar explicaciones y evitar que fueron los pilotos quienes lo hicieran en un momento tan complicado.

"Pedimos disculpas a los pilotos de los otros equipos que se han visto afectados, pero lo más importante, es que no hay ningún lesionado", subrayó el ejecutivo.

Rivola decidió tomar perspectiva con lo sucedido, dejando de puertas a dentro las posibles conversaciones con los afectados.

"No he hablado mucho aún con los pilotos, en caliente es mejor mantener una postura de reflexión", apuntó, antes de mostrar su desazón por la maniobra desatada por uno de sus pilotos.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Jorge Martín, Aprilia Racing: accidente

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Jorge Martín, Aprilia Racing: accidente

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Jorge Martín, Aprilia Racing: accidente

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team; Fermín Aldeguer, Gresini Racing

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Fermín Aldeguer, Gresini Racing

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, accidente del equipo Aprilia Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotos: así fue el accidente provocado por Martín en el GP de Hungría
MotoGP
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"La primera curva es muy estrecha, con poco agarre, es necesario prestar mucha atención en ese punto. Así que el error, claramente, ha sido al cien por cien de Jorge", señaló al español

"Marco podría haber hecho una muy buena carrera, también Raúl, peor no lo hemos podido ver", se lamentó el italiano, que entiende que el accidente privó a Bezzecchi de una gran oportunidad de consolidar su liderato en el general.

"Claramente, los domingos somos más fuertes con el neumático medio, Marco estaba en disposición de haber hecho una buen carrera, pero eso ya no lo sabremos nunca", quiso remarcar la decepción de una oportunidad perdida.

Hace solo una semana, en Mugello, Aprilia logró un doblete 1-2 con Bezzecchi y Martín, la primera victoria en el GP de Italia de MotoGP para la fábrica y el piloto de Rimini, colocando al fabricante de Noale en un nube de la que ha bajado, lamentablemente, de golpe este fin de semana.

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