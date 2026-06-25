Rivola: "Prefiero trabajar con caballos de pura raza que con burros"

Una selección italiana... vestida de negro. El negro de Aprilia. Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia formarán la nueva alineación de pilotos titulares del equipo oficial de la casa de Noale. Ambos buscarán alcanzar los mayores objetivos en MotoGP, y lo harán a lomos de la RS-GP 2027.

Bagnaia ya es de Aprilia: MotoGP Aprilia hace oficial el fichaje de Bagnaia en MotoGP para 2027

Hoy, la fábrica con sede en Milán ha hecho oficial el fichaje, procedente de Ducati, de Bagnaia, quien a partir de la próxima temporada ocupará el puesto de Jorge Martín, destinado al equipo oficial de Yamaha. Massimo Rivola vio la oportunidad de contratarle y, como ya hizo en el pasado, no se lo pensó dos veces. Bagnaia y Bezzecchi, de quien ya se anunció su renovación multianual, no solo se encontrarán entrenando juntos, sino que defenderán a la misma marca y con los mismos colores en la categoría reina del Mundial de Motociclismo.

Rivola, director ejecutivo de Aprilia Racing, ha comentado la llegada de Bagnaia a Noale a Motorsport.com. "Sin duda, contar con un multicampeón del mundo es una oportunidad; el hecho de que nos haya elegido es sin duda un estímulo, y que entrene todos los días con Marco es también una señal de la confianza que tiene en nosotros, al ver lo que ha hecho Marco", declaró el directivo natural de Faenza.

"Por lo que creo que, en su cabeza, puede pensar que, 'si han conseguido llevar a Marco tan alto, también podrán llevarme a mí'. Es bonito que haya este mensaje. Además, tener a dos italianos, poder lucir nuestra bandera a lo grande al manillar de la moto negra, es un gran estímulo".

Aprilia ya viene de dos años con dos pilotos de primer nivel, con Marco Bezzecchi y el recuperado Jorge Martín. A Rivola no le ha supuesto ningún problema contar con dos gallos en el mismo gallinero, y tampoco lo será en las próximas temporadas: mejor tener de nuevo a dos campeones, que pilotos que quizá estén en sintonía entre ellos, pero sean menos rápidos en la pista.

"Ya veremos cómo se llevan dos gallos en el gallinero; yo prefiero trabajar con estrellas, con caballos de pura sangre en lugar de con burros; dicho esto, hemos tenido, sinceramente, caballos de pura sangre. Porque la experiencia con Martín nos ha mostrado, sinceramente, a un piloto de una explosividad espectacular, quizá hasta tal punto que no supo gestionar el entusiasmo de llegar a nosotros como campeón del mundo", valoró el ex de Ferrari del campeón del mundo de 2024.

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO, Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Aprilia Racing

"Debo decir que hay mucha motivación, tenemos un gran reto por delante. También creo que Pecco ha tenido valor, porque, aparte del tema de la VR46 Academy, con los entrenamientos donde se enfrenta a diario con Bezzecchi, hay un tema de revancha en él. Creo que, si nos ha elegido, es porque piensa que puede vencer a quien, no digo que lo haya despreciado, pero sí ha preferido a otros pilotos a pesar de que Pecco sea el piloto que les devolvió el título mundial, renunciando además a un salario más alto que le ofrecían los japoneses. Así que bienvenido sea, será una oportunidad para nosotros, no tengo ninguna duda de que la aprovecharemos a lo grande", prosiguió.

Aprilia parece capaz de regenerar a los pilotos: ¿lo conseguirá también con Bagnaia? La oportunidad de hablar con Massimo Rivola era demasiado tentadora como para no hacer una reflexión sobre lo que los de Noale han logrado hacer a lo largo de los años, y lo que tendrán que hacer también con el corredor turinés, es decir, volver a poner en forma a pilotos fuertes que se encuentran en medio de un momento complejo.

"Fíjate en el ejemplo de Maverick Viñales: fue espectacular, un piloto que se había desquiciado por completo en el equipo en el que estaba [Yamaha] y acabó ganando, arrasando en una carrera magnífica en Austin, que sigue siendo una de las mejores cosas que se han visto en los últimos años. El propio Bezzecchi ha experimentado un crecimiento espectacular", continuó Rivola en declaraciones a Motorsport.com.

"Fíjate también en el propio Martin: llegó a Aprilia como campeón del mundo, pero después de pasar por una temporada dura, se le ha vuelto a ver recuperar esa confianza sin renegar de lo que podría ser un impulso instintivo suyo, que tenía absolutamente un significado, una justificación, dada la conexión que su mente podía establecer entre nosotros, nuestra moto y ese dolor que estaba pasando", comentó en referencia al intento de marcha de 'Martinator' en 2025. "Así que volver a verlo así ahora, bueno... Digamos que, por ahora, con los pilotos lo hemos hecho bastante bien. Sin embargo, lo más difícil aún está por llegar este año", cerró.