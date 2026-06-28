Rivola felicita a Martín por entender que "un tercer puesto hoy era un gran resultado"

Lo que hubiera podido ser un domingo de celebración en Noale, acabó con un sabor extraño, con triplete en el podio y con Jorge Martín aupándose al liderato del campeonato del mundo. Sin embargo, la durísima caída de Marco Bezzecchi impidió cualquier celebración en el box de la escudería oficia, lógicamente.

"Lo primero que quiero hacer es mandar mucha fuerza a Marco", dijo Martín tras la carrera de Assen, en la que acabó tercero. "He visto la caída, sé lo que es estar ahí, sé lo que es irse al hospital un domingo, y no se lo deseo a nadie, y menos en un compañero", añadió.

Afortunadamente, el propio equipo informó, posteriormente, que Bezzecchi "se sometió a tomografías computarizadas y exámenes radiológicos en los que no se encontraron lesiones, por lo que está en condiciones de recibir el alta y regresará a casa esta noche".

Más o menos a la misma hora, Massimo Rivola, el ya famoso CEO del equipo Aprilia, apareció ante los medios para ofrecer su punto de vista del fin de semana.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No tenemos ningún fin de semana fácil", dijo el ejecutivo, para el que los sentimientos estaban un poco encontrados. "Sí, bueno, en primer lugar, un gran resultado como marca, como fabricante. Obviamente nos faltó una moto; creo que teníamos la oportunidad de tener cuatro Aprilia delante, así que es una pena no haber podido alcanzar el máximo potencial", expuso.

"Creo que Jorge hizo una vuelta espectacular en la clasificación para conseguir su primera pole con nosotros. Teniendo en cuenta su estado físico, que no está al 100%, creo que hizo una gran carrera, una salida perfecta, lideró la carrera durante muchas vueltas. No podría haber hecho más", valoró el resultado de Martín que lideró 16 vueltas antes de ser superado por las Aprilia de Ai Ogura y Raúl Fernández.

"Sabemos que Ai, en particular, es muy fuerte al final de la carrera, así que Jorge fue muy inteligente al conformarse con luchar por la tercera posición y no arriesgar innecesariamente para resistir. Así que, muy buen trabajo de Martín", subrayó.

Tras un fin de semana como este, uno se pregunta qué hace Trackhouse mejor que el equipo oficial de Aprilia. "Para empezar, terminar la carrera y no lesionarse", apuntó. "Sinceramente, me alegro mucho por ellos. Siempre dije que quería ver el día en que nos ganaran, y lo hicieron, dos días seguidos. Compartimos toda la información, tenemos reuniones con nuestros ingenieros junto con ellos, tenemos a Fabiano Sterlacchini, nuestro hombre, y también muchísima gente que comparte información con ellos, así que estamos muy contentos con lo que están haciendo. Y los necesitamos, necesitamos que sean rápidos, porque si son rápidos, es probable que aprendamos algo de ellos y entonces nosotros también seamos más rápidos".

Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, Davide Brivio, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Además de la lesión de Bezzecchi, a Martín también le costó, sobre todo el viernes y en la sprint, tener el mejor ritmo. "Creo que este fin de semana de carrera sacó el máximo provecho de lo que podía, y se notaba que el viernes e incluso el sábado por la mañana no tenía tanta confianza con la moto como los otros tres. Así que lo que hizo este fin de semana demostró que, cuando llega el momento de rendir, hace lo correcto, lo cual es muy importante para su visión del campeonato".

La relación con Martín es buena

En su encuentro con los medios, Martín admitió que "el año pasado hubo un gran desencuentro con Aprilia, pero lo reconducimos y nos reconciliamos, y en esa situación estamos, espero que el equipo me apoye hasta el final, aunque los dos próximos años no vaya a estar con ellos".

Motorsport.com le trasladó esta declaración a Rivola y le preguntó si, tras el gran desencuentro de Hungría si se podía decir que la reconciliación es real.

"Por su puesto. En primer lugar, errores los cometemos todos. Y en Hungría, lo que dije es que un campeón del mundo no comete ese tipo de errores porque sabe como gestionar un campeonato del mundo, que es exactamente lo que ha hecho aquí", dijo.

"Una pole que solo él puede hacer, tirando de su talento porque no era el más rápido. En carrera ha sido perfecto, ha salido bien y estaba liderando, pero cuando ha visto que los Trackhouse le alcanzaban no ha hecho ninguna locura para mantenerse, ha entendido que hacer tercero era bueno. Ese es el planteamiento que debe hacer un piloto que sabe cómo se gana un Mundial".

Por último, la pregunta era obvia. Aunque es piloto de Trackhouse, Raúl Fernández compite con una Aprilia y sigue sin tener el contrato renovado para 2027. "Claro que me gustaría que siguiera el año que viene con Trackhouse", confirmó Rivola que el español seguirá corriendo con una Aprilia el año que viene.