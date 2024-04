Rivola: "No veo el momento en que Trackhouse supere a Aprilia"

Los últimos meses han sido un torbellino en los despachos de Trackhouse Racing, que ha tenido que articular, prácticamente desde cero, la estructura en la que Miguel Oliveira y Raúl Fernández compiten en el Mundial de MotoGP.

El nuevo equipo se ha edificado sobre las arenas movedizas que dejaron los anteriores propietarios, RNF y CryptoDATA. Poco a poco, la estabilidad ha ido llegando a una tropa que vivía en permanente incertidumbre y que ahora respira mucho más aliviada. Al margen de los propios empleados, si hay alguien que celebra esta calma es Aprilia, que ha ganado uno de los socios más relevantes que podía imaginarse, en perspectiva de crecer en el mercado norteamericano. La compañía de Justin Marks está decidida a promover el certamen y darle el vuelo que aún no tiene en Estados Unidos, un deseo aplaudido desde todos los actores involucrados.

Como ejecutivo de mayor rango dentro de Aprilia, Massimo Rivola se felicita por el acuerdo alcanzado hace unos meses, que compromete a la fábrica de Noale a suministrar sus prototipos a la formación de Carolina del Norte en los próximos cursos –en el anuncio de la firma no se especificó la duración–. "Para nosotros es super valioso poder contar con Trackhouse. Su influencia será clave en el desarrollo de la RS-GP", declara Rivola, en conversación telefónica con Motorsport.com.

A pesar de haber contratado dos modelos de la última especificación (2024) para Oliveira y Fernández, la falta de margen solo ha permitido, de momento, que el portugués comience el curso con la moto de este año, mientras que el español compite con la de 2023. A pesar de la buena voluntad y las mejores intenciones, el arranque del campeonato no ha ido lo bien que cabría esperar. Tras las dos primeras paradas del calendario, la novena posición de Oliveira en Portimão aparece en la estadística como mejor resultado, mientras que Fernández aún no ha puntuado y figura el último en la tabla.

"La aparición de Trackhouse es una oportunidad enorme; la mejor de entre las que tiene cualquier otra marca. Se trata de un equipo muy ambicioso. No veo el momento en que Trackhouse nos gane, porque eso significará que podríamos haberlo hecho mejor. Si quieres crecer, la competencia es la base de todo”, añade el dirigente, que en este 2024 cumple su sexto año al frente de Aprilia, tras su dilatada experiencia en la Fórmula 1, tanto en Toro Rosso como en Ferrari.

El 'Gran Circo' es un ecosistema en el que impera una especie de selección natural de lo más salvaje. Rivola creció profesionalmente en él, por eso está familiarizado con la competencia los aspectos más positivos de ella. "Yo soy uno de los que esponsorizó la contratación de Davide Brivio por parte de Trackhouse. Su currículum habla por sí mismo. A mí me gusta trabajar con gente tan capaz como él, que potencialmente puede ser incluso mejor que yo. Esa es la filosofía debe estar presente en todo el equipo", advierte el italiano.

Antes de confirmarse la contratación de Brivio por parte de Trackhouse, algunas informaciones habían apuntado a que el ex director de Suzuki, que pasó los últimos años en la escudería Alpine, de Fórmula 1, podría recalar en Honda. Precisamente por eso, hay quien considera que la posición que ocupa puede no satisfacer su ambición a medio plazo. "Pedí explícitamente que se contratara a Davide por un periodo a medio plazo, nunca a corto plazo. Quiero que esté a nuestro lado para hacer crecer Trackhouse y Aprilia. Me preocupé de que eliminaran ese miedo que podía tener de que se fuera", concluye Rivola.