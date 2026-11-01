MotoGP GP de Malasia

Rivola: "Lo que diga Márquez no me interesa; los juegos de fábrica se hacen en casa de cada uno, en familia"

Massimo Rivola habló de las declaraciones de Márquez tras la sprint de Malasia, en las que dijo que esperaba que Ogura fuera duro contra él, y actualizó la situación de Martín de cara a Qatar.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 1 nov 2026, 7:28

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Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Asif Zubairi

Massimo Rivola se ha pronunciado sobre las palabras de Marc Márquez tras lo ocurrido en la carrera al sprint del Gran Premio de Malasia. El líder del Mundial de MotoGP protagonizó una intensa lucha con Ai Ogura, satélite de Aprilia, al comienzo de la prueba corta en Sepang, algo que el vigente campeón del mundo consideró juegos de fábrica, y que esperaba que tuvieran lugar con la ausencia de Jorge Martín por lesión, según explicó en sus declaraciones posteriores.

"El paddock es pequeño. Ogura intentaba estar delante de mí porque si no sabía que perdía el podio. No podía estar entre mí y Bezzecchi. Si no, le habría sumado más puntos. Entonces, el paddock es pequeño y se saben estas cosas. Tenía claro que Ogura sería agresivo, y le hemos podido atacar, porque si no sabía que me atacaba Bezzecchi. Era uno de mis objetivos, terminar delante de Marco", fueron las palabras del #93.

Este domingo, al ser entrevistado por DAZN antes de la carrera larga, le trasladaron estas palabras al CEO de Aprilia. Rivola lanzó una aparente pulla a sus rivales de Ducati, dejando caer que el juego está más en Ducati, entre Marc y su hermano, Alex Márquez, aunque no lo nombró en ningún momento.

"Lo que diga Marc no me interesa demasiado, sinceramente. Los juegos de fábrica hay que hacerlos en casa de cada uno... En familia", comentó el dirigente italiano, haciendo una pausa antes de referirse al término de 'familia'.

"Qatar lo veo muy difícil para Martín. El doctor Charte dice que hay ciertas posibilidades..."

Previamente, Rivola actualizó el estado de salud de Jorge Martín, que intentó correr en Malasia pese a fracturarse el radio distal de su mano derecha en la sprint de Australia. Aunque el español lo dio todo para mantener vivas sus opciones de título, tras dar unas pocas vueltas entre viernes y sábado tuvo que desistir antes de la Q1. 'Martinator' dejó Sepang para volver a España y continuar aquí con su recuperación, pensando en volver a intentarlo en el GP de Qatar del próximo fin de semana.

"Jorge ha intentado de todas las maneras posibles estar aquí. Sabíamos que sería difícil. Desafortunadamente se ha confirmado que era imposible. Después de 5 o 6 días, una fractura es una fractura", dijo Rivola.

El máximo responsable de los de Noale ve muy difícil que la situación de Martín mejore de cara a Losail, pero expresó que el responsable médico de MotoGP, el doctor Ángel Charte, les ha trasladado algunas esperanzas de que pueda correr en Qatar, y en mejores condiciones.

"Creo que Jorge ya ha llegado a España. A ver cómo es capaz de recuperarse. Después de Australia, con todo lo que ha hecho (cámara hiperbárica, magnetoterapia...), le ha llevado a intentarlo. Aun así, Qatar lo veo muy difícil para él. Pero el doctor Charte ha dicho que hay ciertas posibilidades. Si las hay, las tenemos que acoger. La esperanza es esa, que esté mejor en Qatar y pueda probarse. Si no está mejor, pues complicado", comentó.

"Hasta que las matemáticas no nos excluyan, no habremos finalizado. Esto no acaba hasta que se acaba. Lo probaremos hasta el final. Si no sale, no tendremos el remordimiento de no haberlo intentado", dijo para cerrar.

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