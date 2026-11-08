MotoGP GP de Qatar

Rivola: "Bezzecchi no podía evitar el toque con Márquez; Marc se acercó a él, y no al revés"

Massimo Rivola aplaudió irónicamente a los comisarios tras no castigar a Marc Márquez en la sprint de MotoGP en Qatar. El CEO de Aprilia explicó su punto de vista.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 8 nov 2026, 15:48

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Massimo Rivola ha explicado antes de la carrera de MotoGP en Qatar por qué se mostró en desacuerdo con la decisión de los comisarios de no sancionar a Marc Márquez por su toque con Marco Bezzecchi en la sprint del sábado.

Mediada la prueba corta en Losail, Márquez pareció abrirse un pelín de la trazada ideal, por más que Fabio Di Giannantonio o Jorge Martín siguieron por detrás los pasos del nueve veces campeón del mundo, y Bezzecchi aprovechó para tirarle la moto al de Ducati por el interior del primer viraje.

El italiano entró con mucha velocidad, y acabó produciéndose un toque cuando Márquez volvió a su trayectoria tras una trazada en V. El incidente provocó que al #93 se le hinchara el airbag, y que el de Aprilia se fuera al suelo, dejando prácticamente sentenciadas sus opciones de título en este 2026.

Lo ocurrido provocó los aplausos irónicos de Massimo Rivola, CEO de Aprilia, en el box, al considerar que el español merecía un castigo. Este domingo, en DAZN, el dirigente italiano ha explicado su punto de vista, considerando que era Márquez quien podía evitar el toque, y no Bezzecchi.

"Lo siento por lo que le pasó Bezzecchi ayer, creo que se merecía poder estar en disposición de pelear por el título hasta final de año. Creo que este año nos ha enseñado mucho, a nosotros y a él. No estoy de acuerdo con lo que pasó ayer, ni hoy tampoco. No apelamos. No son decisiones apelables", empezó diciendo.

"Quiero remarcar que hay dos temas a tener en cuenta en estos incidentes. El primero es que, cuando hay un incidente entre dos pilotos, los comisarios deben entender quién tiene más culpa. Y para decidirlo, tienen que entender quién de los dos habría estado en disposición de evitar el incidente. Marco, sin duda, no podía evitarlo. Con lo cual, si no era Marco, a mí me parece claro que era Marc. Márquez se acercó a Bezzecchi, y no al revés".

"Otro tema a abordar es que, siendo un punto tan delicado de la temporada, y siendo una sprint, donde la sanción probablemente se habría aplicado para la carrera larga, pienso que hablar con los pilotos después de la sprint habría ayudado a tomar la decisión adecuada y la más ecuánime", siguió.

"Creo que, con la ventaja técnica de Aprilia, que es el paso por curva y ceñirse más a la trazada, si haces igual las curvas que el resto, las haces más rápido. Ha sido un infortunio en ese sentido, porque Bezzecchi hizo tranquilamente la curva, y ganó tiempo", concluyó al respecto un Rivola que también alabó la actuación de Jorge Martín, de undécimo a segundo, designándola "un milagro" y esperando que lo repita el domingo.

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