Rivola piensa que Bezzecchi "necesita un descanso" tras su dura racha en MotoGP

El CEO de Aprilia, Massimo Rivola, cree que Marco Bezzecchi "necesita un descanso" tras una dura racha de carreras, que lo ha visto perder el liderato del Mundial de MotoGP. El italiano protagonizó los titulares por diversos malos motivos en junio, y su desafío por el título sufrió un duro golpe tras tres carreras sin puntuar, en los grandes premios de Hungría, República Checa (por abofetear a un comisario) y Países Bajos.

El italiano se vio envuelto, primero, en el accidente múltiple causado por su compañero de equipo, Jorge Martín, en el Balaton Park. Luego, en una gran controversia en Brno, por golpear a un comisario tras caerse en la carrera al sprint, un incidente por el que fue sancionado sin poder participar en la prueba larga del domingo.

Una semana después, en Assen, se cayó en la segunda vuelta de la carrera dominical, mientras intentaba recuperar el terreno perdido, desperdiciando valiosos puntos para el campeonato. De esta manera, el #72 no ha logrado puntuar en tres carreras consecutivas.

Aunque Rivola dijo que la caída de Bezzecchi en Países Bajos fue completamente responsabilidad suya, se mostró comprensivo con la difícil situación de su piloto, y explicó que el parón de verano no podía llegar en mejor momento para él.

"¿Qué puedo decir? Lo enviaremos de vacaciones una semana, esperando ante todo que esté bien y que esté dispuesto a irse", dijo Rivola después de la carrera del domingo. "Definitivamente necesita un descanso, porque últimamente le ha pasado prácticamente de todo. Así que es comprensible que pueda sentirse un poco bajo presión".

"Dicho esto, no debería haber cometido ese error [el domingo en Assen], especialmente porque ocurrió en un lugar [la curva 15, muy rápida] donde realmente puedes hacerte daño".

"We all make mistakes," says Massimo Rivola Photo by: Aprilia Racing

Rivola fue especialmente crítico con Martín después de que el piloto español arruinara la carrera a tres pilotos de Aprilia, incluidos Bezzecchi y Raúl Fernández, por su accidente en Balaton Park.

Sin embargo, cree que el campeón del mundo de 2024 mostró mayor madurez en Assen, citando su tercer puesto el pasado domingo, que le dio el liderato de la general, como prueba. Martín lidera ahora el campeonato, por siete puntos sobre Bezzecchi, con Fabio di Giannantonio otros nueve puntos por detrás, como mejor Ducati.