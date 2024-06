Rivola, de Aprilia, sobre Márquez/Ducati: "Iremos con el cuchillo entre los dientes"

Aprilia está de celebración en estos días. Sobre todo, después de la noticia que fue el comienzo del terremoto que ha vivido el Mundial de MotoGP en esta última semana: la marcha de Jorge Martín a la casa de Noale después de que Ducati le eligiera en primera instancia para acompañar a Bagnaia en el equipo oficial a partir de 2025, para después cambiar su parecer y decantarse por Marc Márquez, ante la presión que el de Cervera ejerció durante el pasado Gran Premio de Italia.

Así, el de San Sebastián de los Reyes ya empezó a tener clara su decisión el domingo por la tarde, y en apenas 24 horas ya era nuevo piloto de Aprilia, donde sustituirá a su gran amigo Aleix Espargaró, que se retirará como piloto a tiempo completo a finales de esta temporada 2024.

Tras la cita de Mugello, ahora hay una suerte de parón primaveral improvisado hasta Assen, a finales de mes, por el aplazamiento del GP de Kazajistán, y la firma italiana ha aprovechado para celebrar en su país, en este caso en el circuito de Misano, su tradicional 'Aprilia All Stars', un evento en el que Aprilia se congratula de su presente y de su pasado en el motociclismo.

Allí, ha hablado ante los medios de comunicación su máximo responsable, Massimo Rivola, aprovechando para volver a comentar la llegada de Jorge Martín y los retos que la casa transalpina tiene por delante ahora, que pasan de forma evidente por tratar de dar el último paso en la categoría reina y luchar por victorias de forma regular y por el título.

Para el máximo dirigente de la marca, ya no cabrán más justificaciones si este objetivo no se consigue: "No hay más excusas [de cara a luchar por el título], eso es lo que nos dijimos en la empresa", empezó, en palabras a nuestros compañeros de 'GPOne'. "La buena noticia es que viene Jorge, espero que junto a Maverick Viñales, porque formarían una pareja estelar. La mala es que no tendremos más excusas. La presión tiene que subir, porque nuestro camino de superación nos tiene que llevar a luchar por la victoria. Este año no estamos lejos, sólo nos falta un último paso".

Explicando cómo se fraguó del actual líder de la general, Rivola destacó que quisieron moverse a la mínima oportunidad: "No [queríamos ir a lo seguro], intentábamos saber qué pasaba para movernos rápido en consecuencia. Cuando vimos que había indecisiones, nos anticipamos a los movimientos porque merecía la pena".

Jorge Martín y Massimo Rivola

Aunque la ayuda de Aleix Espargaró como amigo del #89 ha sido inestimable: "Definitivamente, Aleix jugó un papel importante y eso lo hace aún mejor, porque Jorge es su mejor amigo y él le llevó al lugar donde cree que estará bien. Para mí, ese es el mejor cumplido que me podía hacer", detalló.

El movimiento de Martín ha sido consecuencia directa de la llegada de Márquez a Ducati como nuevo compañero de Pecco Bagnaia. Un movimiento que, sin embargo, no asusta a Aprilia: "A día de hoy, Marc es uno de los mejores pilotos de la historia con la que es la mejor moto. Me inclinaría a decir que todo el mundo podría estar mirando del segundo puesto para abajo. Pero si pensara así, podríamos quedarnos en casa. Así que iremos con el cuchillo entre los dientes, teniendo un estímulo extra".

Por último, el dirigente italiano defendió que la RS-GP es una moto rápida, con la que se puede pelear: "Nuestra moto demostró que es competitiva. Aleix fue rápido desde la primera carrera, luego Maverick empezó muy bien, lástima de la rotura de la caja de cambios en la última vuelta en Portimao, si no tendría 20 puntos más, pero sobre todo otro podio. Lo que hizo Viñales en Austin es lo que esperábamos que pasara, también por la mejora que hemos hecho estos años con él. Ahora tenemos que mantener este nivel y no va a ser fácil, porque Ducati está mejorando y sus pilotos están tirando los unos de los otros, y luego está Pedro Acosta, un fenómeno al que sólo podemos felicitar", finalizó.