Rivola reconoce que "algo estamos haciendo mal en Aprilia"

A principios de este año, parecía que Aprilia sería el principal rival de Ducati en esta temporada 2024 de MotoGP, y lo cierto es que las primeras carreras del año siguieron esa dirección: Maverick Viñales ganó en Austin y dio a la marca italiana un histórico doblete. A ese resultado le siguieron algunos podios, pero lo cierto es que han perdido bastante fuelle en los últimos grandes premios.

Pero, ¿por qué Aprilia ha bajado su rendimiento? La primera razón que puede venir a la mente es la progresión de las Ducati y en especial de las Desmosedici GP24, que en las últimas carreras de la categoría reina han copado el podio. Sin embargo, el pasado domingo en Silverstone, Viñales argumentó que la respuesta no tenía tanto que ver con el paso adelante de los de Borgo Panigale, sino con que la RS-GP ha dado un paso atrás.

Massimo Rivola, CEO de la casa de Noale, no rehuyó la autocrítica al término de un Gran Premio de Gran Bretaña en el que no se cosechó tanto como se esperaba. No se aprovechó el potencial en un trazado que siempre ha tenido a la moto italiana entre las favoritas: "Desde que volvimos a Europa, siempre suele haber una Aprilia en la primera línea de la parrilla. Y se defiende bastante bien en las sprints, pero en carrera larga, a partir del ecuador, no somos suficientemente competitivos", dijo en 'Sky Sport MotoGP' el pasado domingo.

"Hay un problema de gestión del rendimiento, relacionado con el desgaste de los neumáticos. Definitivamente, tenemos que centrarnos en eso, tal vez incluso [más que] en la planificación del fin de semana, incluso arriesgándonos a tener que pasar por la Q1 a veces. Probablemente, necesitemos cosechar más información los viernes. Cuando salimos a pista en el inicio del gran premio, somos rápidos de inmediato, pero tendemos a [acabar sufriendo] sobre todo por el tema de los neumáticos".

"Creo que tenemos más un [problema] de puesta a punto, mecánica y electrónica. Y de formato de cómo gestionamos el fin de semana. Quizá tenemos que intentar llevar el neumático más lejos en cuanto desgaste, buscar esos detalles que marcan la diferencia", explicó el italiano.

A pesar del dominio incontestable de Ducati, el análisis de los datos revela que, pese a todo, Aprilia realmente ha dado un paso adelante en comparación a 2023: "Hoy [por el domingo], hemos sido 40 segundos más rápidos que el año pasado, lo que es una eternidad. Pero hemos acabado a 10 segundos del primero", detalló Rivola.

"Es verdad que sólo estamos a 2.5 segundos de Pecco Bagnaia, pero este es un circuito donde Aprilia siempre ha ido rápido... Sólo lo hemos demostrado [refiriéndose a la mejoría] en términos de rendimiento general. Algo estamos haciendo mal. O mejor dicho, algo está haciendo Ducati especialmente bien, sobre todo desde que volvimos a correr en las pistas europeas. Sé que aprovecharon el test de Montmeló, que es un circuito con poco agarre, para dar un paso adelante. Lo hicieron bien".

Por otra parte, no faltan algunas insinuaciones sobre la alineación actual de pilotos, sobre todo teniendo en cuenta que llegarán dos nuevos integrantes a la escudería de cara a 2025, destacando Jorge Martín. Sin embargo, Rivola rehúye el pensamiento de que los pilotos puedan o no marcar la diferencia: "¿Sería hoy [por el domingo] la historia diferente con Martín? En primer lugar, quiero agradecer esa pregunta, porque es un bonito elogio a los pilotos que hemos conseguido fichar para el año que viene. Está claro que apostamos mucho por Jorge, que está demostrando en estos años lo fuerte que es".

"Pero Aleix es muy fuerte aquí [Silverstone], y Maverick también lo es. Así que el hecho de que no hayamos encajado todas las piezas del puzle para conseguir un buen rendimiento y los resultados que esperábamos nos debe llevar a hacer un examen de conciencia, y entender cómo mejorar. Es cierto que, con los neumáticos de este año, vamos mucho más rápido, y lo hemos conseguido. Estas gomas han cambiado mucho la dinámica de las motos", explicó el CEO de Aprilia.

Y es que no es sólo Martin, sino que a partir de 2025 también llegará Marco Bezzecchi. Su apoyo será importante para seguir creciendo, pero al mismo tiempo ambos pilotos tendrán que adaptarse a una moto diferente y nueva para ellos.

"Con Martin y Bezzecchi que vienen de Ducati, seguro que tendremos nueva información sobre la que trabajar. Pero también es cierto que, en estas situaciones, también está la otra cara de la moneda, porque perderemos algunas actuaciones 'seguras'. Repito, Aleix es muy fuerte en Silverstone. Esperábamos subir al podio, pero ya el viernes sabíamos que, como mucho, podíamos conseguir un cuarto puesto como mejor resultado. Pero la diferencia no nos vale, es demasiada y tenemos que mejorar", finalizó Rivola.